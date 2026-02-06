Imponen tres meses de prisión preventiva a hombre que amenazó en redes sociales con dañar el Metro

Rafael Santana Mirely, de 39 años, quien fue apresado por las autoridades en Los Alcarrizos. ( FUENTE EXTERNA )

Un tribunal impuso este viernes tres meses de prisión preventiva contra Rafael Santana Mirely, de 39 años, acusado de realizar amenazas de atentado a través de redes sociales contra el Metro de Santo Domingo.

Santana Mirely deberá cumplir la condena en la cárcel Las Parras, ubicada en el municipio de San Antonio de Guerra, provincia de Santo Domingo, informó la Policía Nacional.

La institución explicó que el arresto del vinculado se realizó en los sectores Libertador de Herrera y Las Mercedes del municipio Los Alcarrizo. En el apresamiento participaron miembros de la Subdirección Regional de Inteligencia (Dintel).

Varios videos

"El imputado presuntamente difundió varios videos en plataformas digitales en los que advertía sobre la supuesta detonación de bombas en las inmediaciones del sistema de transporte, lo que generó alarma pública y activó los protocolos de seguridad e inteligencia", precisó la Policía.

Las autoridades indicaron que el imputado permanecerá recluido mientras avanzan las investigaciones y se desarrollan los procedimientos judiciales correspondientes.

Familia colaboró

Dijo que, como parte del proceso investigativo, fue entrevistada una familia del detenido, "quien colaboró con las autoridades, todo ello en presencia del Ministerio Público".

En ese momento, Santana Mirely fue conducido a la sede central de Dintel, donde permanecía bajo custodia para fines de investigación.