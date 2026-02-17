Un joven de 20 años, identificado como Eliezel Peña Cuello, fue entregado a la Policía Nacional luego de ser señalado como el presunto responsable de un hecho violento que dejó un fallecido en el sector Pedro Santana, del municipio Bonao, provincia Monseñor Nouel.

La víctima fue identificada como Wilber Rafael Fernández Ortiz, de 19 años, residente en el sector Los Transformadores, quien murió mientras recibía atenciones médicas en el Hospital Pedro Emilio de Marchena, tras resultar con múltiples heridas de arma de fuego, de acuerdo con un informe médico.

El suceso ocurrió alrededor de las 4:00 de la madrugada del domingo 15 de febrero. Según las investigaciones preliminares, el incidente se habría producido en medio de un alegado intento de despojo de una motocicleta, situación que desencadenó un forcejeo durante el cual se originaron los disparos que le provocaron las heridas mortales.

A disposición del MP

La intervención estuvo a cargo de la Subdirección de Investigaciones Criminales (Dicrim), adscrita a la Dirección Regional Cibao Sur, cuyos agentes realizaron las indagatorias correspondientes que permitieron identificar a Peña.

Tras el hecho, el joven se presentó de manera voluntaria ante los investigadores, acompañado de su padre.

Las autoridades informaron que el detenido será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.