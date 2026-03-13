Esposa habría planificado muerte de empresario español en Valverde; hay seis detenidos

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, presenta a los detenidos vinculados a la muerte del empresario español Antonio Jiménez López, en un caso ocurrido en Valverde en septiembre del 2025. ( DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO )

La Policía Nacional informó este viernes que el empresario español Antonio Jiménez López, hallado muerto dentro de una yipeta en la provincia Valverde en septiembre de 2025, habría sido víctima de un plan orquestado por su propia esposa.

El caso, que en su momento generó gran conmoción, vuelve a ocupar titulares tras revelarse nuevos detalles de la investigación.

De acuerdo con el reporte oficial, la mujer habría coordinado la muerte de su esposo junto con un compadre y otros integrantes, quienes participaron en la ejecución del crimen. Las autoridades señalaron que continúan profundizando las pesquisas para establecer responsabilidades.

Seis detenidos

Por el suceso hay seis personas detenidas, incluida la esposa del hoy occiso, identificada como Patria Eridania Gómez Jiménez, de nacionalidad dominicana.

También están bajo el control de las autoridades Leonardo Cruz, Ángel Simeón Ramírez, Lorenzo Osoria López, Julio César López y Jesús Ramiro Fernández.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/13/whatsapp-image-2026-03-13-at-115037-am-1-24d53368.jpeg Autoridades policiales presentan a los detenidos y explican avances en la investigación por la muerte del empresario español. (DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/13/whatsapp-image-2026-03-13-at-115036-am-2-752cd0a1.jpeg El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira ofrece detalles sobre la investigación por la muerte del empresario español en Valverde. (DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO) ‹ >

Sobre el hecho

Antonio Jiménez López, de 78 años, fue encontrado el sábado 20 de septiembre del 2025 dentro de un vehículo marca Bestune, modelo T55 Enjoy, color negro, placa G746390, año 2024, en la localidad Trujillista del Palo Damajagua, distrito municipal de Maizal.

La Policía explicó que el cadáver estaba en el asiento del conductor.

"El cuerpo presentaba una herida de bala en la región temporal izquierda con salida por el pabellón auricular derecho, lo que provocó una hemorragia interna", según el informe del médico legista actuante.

En la escena, la Policía Científica recolectó diversas evidencias, incluyendo un pasaporte, documentos de identidad españoles, una licencia de conducir, la suma de 17,100 pesos en efectivo y varias monedas extranjeras. Sin embargo, en ese momento no fue hallada el arma homicida.

El occiso regenteaba desde hace muchos años un vivero ubicado en la carretera entre Montequinto y Dos Hermanas, en la provincia de Sevilla, en España. Estaba casado con Patria Eridania Gómez Jiménez con quien procreó al menos un hijo, por lo que era frecuente que visitara la República Dominicana.