Muerte de empresario español fue planificada en 2024: de qué acusan a cada uno de los detenidos

Los seis arrestados por su participación en el asesinato del empresario español Antonio Jiménez López, ocurrido en septiembre de 2025 en el municipio Esperanza, provincia Valverde. ( DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO )

La muerte del empresario español Antonio Jiménez López, de 78 años, ha revelado un oscuro entramado, luego de que la Policía Nacional ofreciera este viernes nuevos detalles sobre el caso.

Seis personas han sido arrestadas por su implicación en el asesinato del empresario, cuyo cadáver fue encontrado dentro de un vehículo en la comunidad de Maizal, municipio de Esperanza, provincia Valverde, en septiembre de 2025.

Durante una rueda de prensa, el vocero policial, Diego Pesqueira, indicó que las investigaciones revelan que la muerte de Jiménez López no fue un hecho impulsivo, sino parte de una trama meticulosamente planificada desde 2024, lo que pone en evidencia la frialdad y premeditación de los implicados.

Autora intelectual

Según la investigación, la dominicana Patria Eridania Gómez Jiménez, esposa del empresario, fue identificada como la autora intelectual del crimen. De acuerdo con las autoridades, habría sido quien coordinó y financió el asesinato.

Gómez Jiménez y su esposo tenían un matrimonio de más de 10 años. Procrearon un hijo, que en la actualidad tienen 11 años, y tenían bienes comunes en España y en la República Dominicana.

Coautor intelectual

Las autoridades señalan a Ángel Simeón Ramírez, compadre de Gómez Jiménez, como coautor intelectual del hecho, al participar en la planificación del homicidio.

Coordinador del contacto

Otro de los implicados, según las autoridades, es Leonardo Cruz, alias "Leo", amigo de ambos, quien presuntamente participó en la coordinación del plan criminal y fue la persona que contactó a quien serviría de enlace para ejecutar el homicidio.

Intermediario

La investigación establece que Lorenzo Osorio López, alias "el Chacho", actuó como intermediario, encargándose de gestionar la contratación de la persona que ejecutaría el crimen.

Osorio López "entregó una primera partida de 200 mil pesos a la persona que se encargaría de ejecutar los hechos", indicó el vocero de la institución.

Autor material

El presunto autor material del homicidio fue identificado como Julio César López Michel, quien habría ejecutado el asesinato del empresario español.

Custodio del arma

En tanto que, Jesús Ramiro Fernández fue quien accedió a guardar en su vivienda el arma de fuego utilizada en el crimen, de acuerdo con las investigaciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/13/whatsapp-image-2026-03-13-at-115037-am-8a7ce38c.jpeg Autoridades policiales presentan a los detenidos y explican avances en la investigación por la muerte del empresario español. (DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO)

¿Cuánto habrían pagado?

Las autoridades indicaron que los implicados habrían acordado el pago de 400 mil pesos para ejecutar el asesinato. Una primera entrega de 200 mil pesos se habría realizado en 2024; sin embargo, el plan no pudo concretarse en ese momento debido a que la víctima adelantó su regreso a España.

El homicidio finalmente se materializó en septiembre de 2025, cuando Jiménez López regresó a la República Dominicana.

De acuerdo con el coronel Salazar Sánchez, del departamento de investigaciones de la Policía Nacional, "todo se orquestó en el negocio de "Leo", que tiene un vivero en Maizal. Ahí prepararon todo".

Investigación y evidencias

Según explicó la Policía, el caso fue esclarecido mediante una investigación conjunta con el Ministerio Público que incluyó levantamiento de cámaras de vigilancia, operativos de búsqueda, entrevistas, allanamientos y análisis de evidencias científicas.

Entre las pruebas recolectadas figura un casquillo levantado en el asiento trasero del vehículo donde fue encontrado el cuerpo, el cual coincide con el arma ocupada durante un allanamiento.

De manera preliminar, las autoridades señalan que el móvil del crimen estaría relacionado con intereses económicos y bienes que la pareja poseía tanto en España como en la República Dominicana.

El caso ha generado atención internacional y continúa bajo investigación mientras avanza el proceso judicial contra los implicados.



