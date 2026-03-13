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Accidente de Tránsito
Accidente de Tránsito

Tres meses de prisión para hombre que causó la muerte de dos personas en accidente de tránsito

La medida deberá cumplir en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras

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    Tres meses de prisión para hombre que causó la muerte de dos personas en accidente de tránsito
    Entrada principal del Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, donde un hombre cumplirá tres meses de prisión preventiva tras un accidente de tránsito que dejó dos muertos. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO)

    La noche del 21 de enero, un accidente de tránsito dejó dos personas muertas en la Autopista del Nordeste, cerca del cruce de Jobo Grande, en Monte Plata.

    Anthony Acevedo del Orbe conducía un vehículo tipo Jeep Chevrolet Tahoe LS negro, modelo 2019, presuntamente, sin licencia y bajo los efectos del alcohol, cuando, según el Ministerio Público, transitaba de manera "temeraria, imprudente y descuidada".

    A esa hora, Acevedo del Orbe impactó el automóvil en el que se desplazaban dos personas: Randy Antonio Villar Cepeda y Gisel Bonet Agramonte. Ambos fallecieron a causa de las lesiones provocadas por el choque.

    De acuerdo con los informes del médico legista Jonathan Severino Ortega, Cepeda murió por politraumatismo, trauma craneoencefálico severo, trauma cerrado de torso abdominal y fractura del fémur derecho, mientras que Agramonte falleció de politraumatismo severo, según las actas de levantamiento de cadáver No. 719427 y No. 778460.

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    Prisión preventiva 

    Tras la investigación, el juez Tomas Jr. Lantigua Berroa impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción, contra Acevedo del Orbe por los hechos.  

    • La medida deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras.

    El caso recibió la calificación jurídica provisional de violación a los artículos 210.1, 220, 291.3 y 303.5 de la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana.

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