Un viaje de trabajo que terminó en tragedia: 20 años de prisión por asesinato de ganadero

La desaparición del ganadero José Ventura Reyes comenzó como una jornada de trabajo cualquiera, pero terminó convirtiéndose en un crimen que sacudió a la provincia Hermanas Mirabal.

Las autoridades informaron este sábado que el Tribunal Colegiado de esa demarcación puso fin al proceso judicial al condenar a 20 años de prisión a David Reyes Brazobán, hallado culpable del secuestro y asesinato del comerciante en un hecho ocurrido en el sector Jamao Afuera, en Salcedo.

Según estableció la acusación presentada por el Ministerio Público, Ventura Reyes salió de su residencia el 13 de septiembre de 2024 desde la comunidad de Angelina, en el municipio de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez. Su destino era la comunidad de Río Partido, en Salcedo, donde había acordado transportar un ganado para un supuesto cliente que lo había contactado por teléfono.

Sin embargo, el comerciante nunca regresó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/14/img1882-a545d19f.jpeg Ganadero José Ventura Reyes (FUENTE EXTERNA)

En estado de descomposición

Al día siguiente, el 14 de septiembre, fue reportado como desaparecido. Horas después, su camión fue hallado abandonado al mediodía en la comunidad de Monte Adentro, en Salcedo, lo que encendió las alarmas entre familiares y autoridades.

La incertidumbre se extendió por varios días hasta que, el 22 de septiembre, el cuerpo del ganadero fue encontrado en avanzado estado de descomposición en una zona boscosa de esa localidad.

Las investigaciones del Ministerio Público, realizadas junto a la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) de la Policía Nacional, establecieron que Reyes Brazobán, con la ayuda de otras personas, habría engañado a la víctima para llevarla hasta el lugar donde ocurrió el crimen.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/14/david-reyes-brazoban-9b8bbe6c.jpg El condenadoDavid Reyes Brazobán (FUENTE EXTERNA)

De acuerdo con las pesquisas, el condenado se desplazaba en un vehículo que servía de guía al camión que conducía Ventura Reyes durante la ruta que recorrió antes de desaparecer.

Lo había intentado matar

El expediente también revela que entre el imputado y la víctima existía un conflicto previo por un terreno, ocurrido meses antes de la desaparición del ganadero.

Según las autoridades, al momento del asesinato, David Reyes Brazobán se encontraba prófugo por haber amenazado e intentado matar a la víctima anteriormente.

Durante el juicio, la procuradora fiscal de Hermanas Mirabal, Claudia Román , y el procurador general de la Corte, José Miguel Marmolejos , presentaron pruebas testimoniales, periciales y electrónicas recopiladas por la Policía Científica y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), con las que lograron demostrar la responsabilidad penal del acusado.

El tribunal concluyó que Reyes Brazobán violó varios artículos del Código Penal dominicano relacionados con asociación de malhechores, secuestro y asesinato.

La sentencia fue dictada por las juezas Yudelka Buret, Biannelys Martínez y Felicia Núñez, quienes ordenaron que el condenado cumpla los 20 años de reclusión en el Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta, en Moca, provincia Espaillat.