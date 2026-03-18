Se entregan jóvenes vinculados a incidente en el que resultó herido un agente de la Digesett

Darleny Lisbeth Rodríguez Rodríguez, José Antonio Gutiérrez y Franny Gutiérrez se presentaron ante las autoridades policiales en Santiago tras el altercado en el que resultó herido un agente de la Digesett. ( FUENTE EXTERNA )

Tres jóvenes señalados por su presunta participación en un altercado en el que resultó herido un agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) se presentaron este miércoles ante las autoridades policiales en la provincia Santiago.

Se trata de Darleny Lisbeth Rodríguez Rodríguez, José Antonio Gutiérrez y Franny Gutiérrez, quienes acudieron al despacho del director de la Policía Nacional en Santiago, el general Jesús Rafael Tejada Tejada, para ponerse a disposición de la justicia.

Rodríguez Rodríguez ofreció disculpas públicas por su comportamiento y por la forma en que se expresó en un video que circuló en redes sociales.

"Dije palabras que no debí decir y por eso pido excusas a las autoridades, a las instituciones y a Santiago", expresó.

Según dijo la joven, no fue ella la que causó la pelea donde ella y el agente resultaron heridos.

Explicó que su participación en el incidente fue para defender a su pareja, quien alegadamente estaba siendo agredido por los miembros de la institución.

La joven también negó haber portado un bisturí durante el incidente. Sostuvo que no tenía nada en la mano al momento del conflicto.

Querella

La Digesett presentó una querella formal contra la mujer, acusándola de haber herido con un bisturí a un agente durante el hecho ocurrido en el Aeropuerto Internacional del Cibao.

El representante legal de la institución calificó provisionalmente el caso como intento de homicidio, de acuerdo con el expediente depositado ante el Ministerio Público.

¿Cómo ocurrió el incidente?

Según el informe oficial, el altercado se produjo cuando un agente fiscalizó el vehículo en que se desplazaban los involucrados por presuntamente estar estacionado en una zona restringida de la terminal aérea.

Durante la confrontación, la acusada habría lesionado en el rostro a uno de los agentes con un bisturí.

En medio del forcejeo, el miembro de la Digesett respondió a la agresión golpeándola en el rostro con la empuñadura de su arma de reglamento.