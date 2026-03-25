Ratifican prisión contra agentes vinculados a desfalco de municiones a la Policía

El capitán Nelson Valdez está identificado como miembro de la red criminal, junto a otros oficiales y civiles. ( ARCHIVO )

El Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ratificó la prisión preventiva contra el capitán Nelson Valdez, acusado de formar parte de una red criminal compuesta por agentes policiales que sustrajeron más de 900 mil proyectiles de la Policía Nacional.

El oficial dirigía el Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos del cuerpo del orden al momento en que la organización fue desmantelada tras la puesta en marcha de la Operación Pandora en noviembre del año 2024.

Así lo informó el Ministerio Público, que a través de un comunicado de prensa, reiteró que el grupo criminal es acusado de integrar un entramado de corrupción que desfalcó al Estado con 92 millones 191 mil 732 pesos y 92 centavos, mediante la sustracción de 836 mil 970 municiones y 645 pertrechos que se encontraban bajo custodia de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional durante la gestión del coronel Narciso Antonio Feliz Romero, quien también cumple prisión preventiva por su vinculación al caso.

El expediente también involucra a Víctor Manuel Santos Rodríguez, Ángel Rubiel Martínez Bacilio, Juan Luis Díaz Medina, Juan Miguel Soler Pérez, Morelbin Medina Pérez, Marino Antonio Rodríguez Toribio y Miguelina Bello Segura, quienes cumplen distintas medidas de coerción.

Narciso Feliz, Juan Soler, Nelson Valdez y Morelbin Medina, cumplen la acción legal en el Centro de Privación de Libertad (CPL) de La Victoria.

Cronología del caso y próximas acciones judiciales

Según la investigación, los imputados participaron de manera directa en las maniobras ilícitas para distraer bienes propiedad de la Policía Nacional para luego proceder a comercializarlos de manera ilícita y obtener beneficios económicos de estas ventas en detrimento del Estado dominicano.

La audiencia preliminar para la presentación formal de la acusación está pautada para el 14 de abril del año 2026, ante el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.