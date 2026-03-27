Arrestan a presunto cabecilla de banda que asaltó la joyería Argenis Oro

Samuel González Núñez, alias "Nuno" fue apresado por la agentes de la Policía Nacional. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional informó este viernes sobre el apresamiento de Samuel González Núñez, alias "Nuno", de 31 años de edad, señalado por las autoridades como uno de los delincuentes más buscados por su presunta participación en el asalto a la joyería Argenis Oro, ocurrido el 28 de octubre de 2024 en el distrito municipal de San Luis, en Santo Domingo Este.

De acuerdo con el informe policial, el arresto se produjo en la calle 8 casi esquina 15 del sector 27 de Febrero, en el Distrito Nacional, tras una labor de inteligencia desarrollada por miembros del Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos contra la Propiedad, adscritos a la Oficina de Operaciones.

El joven era activamente buscado por presuntamente liderar la banda de asaltantes que perpetró el robo en la joyería, donde sustrajeron prendas y dinero en efectivo, haciéndose pasar por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

En su momento, el propietario del establecimiento, Argenis Pérez Rodríguez, aseguró que durante el asalto le sustrajeron aproximadamente cuatro mil gramos de oro.

Previamente, la Policía había arrestado a José Luis Sanó Gómez, David Polanco Castillo (el Poli), exmiembro de la Policía; Pedro Luis Hernández Obispo (el Gordo), Manuel Argenis Morfe Lima, Nicolás Diroche (Nariz) y Yoryina Beato García (la Rubia Gorda).

La institución informó que González Núñez será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes, mientras continúan las investigaciones para ubicar a otros posibles responsables del hecho.

Otros implicados murieron

Tras quedar prófugos de la justicia, agentes de la Policía Nacional abatieron a dos de los presuntos implicados en el robo de la joyería, en supuestos enfrentamientos a tiros ocurridos en noviembre de 2024.

Uno de los abatidos fue identificado como José Miguel López, alias "Carnaval", de 23 años edad, quien, según el cuerpo del orden, era perseguido por diversas órdenes de arresto y estaba implicado en casos de asesinato, robos y asaltos.

Carnaval murió en el sector La Toronja, de El Almirante, en el municipio de Santo Domingo Este.

En otro alegado enfrentamiento, también resultó abatido Santiago Alexis Pérez (El Chavo), de 31 años, en La Romana, quien falleció en el hospital Doctor Arístides Fiallo Cabral tras recibir múltiples heridas de bala.