Familiares protestan frente a la Policía en Santiago por muerte de una mujer tras cirugía estética

Familiares de Angélica Geraldine Hernández exigen justicia frente a la sede de la Policía Nacional en Santiago. ( DIARIO LIBRE/PABLO GONZÁLEZ )

Familiares y allegados de Angélica Geraldine Hernández se manifestaron la mañana de este jueves frente a la sede de la Policía Nacional en Santiago, para exigir justicia por su fallecimiento, ocurrido presuntamente durante un procedimiento de cirugía estética en el centro "Diosas", ubicado en el sector Jardines Metropolitanos.

Los manifestantes denunciaron la falta de avances en las investigaciones a casi un mes del fallecimiento.

Exigieron respuestas tanto del Ministerio Público como del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), entidad que, según indicaron, aún no ha entregado los resultados de la necropsia.

El abogado de la familia, Pedro Domínguez Brito, afirmó que tanto los parientes de la víctima como la sociedad dominicana tienen derecho a conocer el estado del proceso investigativo.

"Hace prácticamente un mes que murió Angélica y no ha habido resultados absolutamente de nada. Inclusive, el Inacif no ha entregado los resultados, lo cual no es razonable en este tipo de casos", expresó.

El jurista sostuvo que existen indicios de presunta mala práctica médica.

Asimismo, cuestionó las condiciones en que operaba el centro estético, el cual, aseguró, no contaba con la legalidad ni con los equipos necesarios para realizar procedimientos quirúrgicos complejos.

"Este tipo de intervenciones conlleva riesgos importantes, por lo que se requiere de protocolos adecuados, equipos de emergencia y condiciones sanitarias óptimas. Todo esto, según entendemos, no se cumplía, lo que agrava la situación", refirió.

Domínguez Brito agregó que hasta el momento han sido interpuestas querellas contra tres personas y contra la clínica, aunque aún falta identificar oficialmente al anestesiólogo que participó en el procedimiento.

Dolor e indignación familiar

Durante la protesta, parientes de la víctima describieron el impacto emocional que ha causado su muerte, especialmente en su hijo menor de edad.

"Estamos destruidos. Han dejado a un niño sin su madre. No entendemos cómo esto sigue impune", expresó Brunilda Polanco, tía de la fallecida.

Exigen acción de las autoridades

Los manifestantes hicieron un llamado al presidente de la República y a las autoridades judiciales para que intervengan en el caso y garanticen que se haga justicia.

"Estamos cansados del silencio. Queremos respuestas y que los responsables enfrenten las consecuencias", expresó Yanely Rodríguez, primera de la joven fallecida.

El caso continúa bajo investigación por parte del Ministerio Público, mientras los familiares advierten que mantendrán las protestas hasta obtener resultados concretos.

Leer más Salud Pública dispone el cierre definitivo de centro estético en Santiago donde falleció una joven