Condenado a 20 años de prisión hombre que mató a machetazos a su pareja en Monte Plata

Letrero del Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, ubicado en el municipio San Antonio de Guerra. ( ARCHIVO/ DARE COLLADO )

Un tribunal de la provincia Monte Plata condenó a 20 años de prisión a un hombre hallado culpable de causarle la muerte a su pareja sentimental, en un hecho ocurrido el 31 de agosto de 2024, en el municipio Sabana Grande de Boyá.

La decisión fue adoptada por el Tribunal Colegiado de Monte Plata, luego de que el Ministerio Público presentara pruebas que vincularon a Anastacio Hernández Pascual, alias "Pindo", con la agresión mortal contra Elaine Esther Andújar.

El hecho

Según el expediente, Hernández Pascual le propinó tres heridas en el cráneo a la víctima con un arma blanca tipo mocha, que provocaron lesión de cuero cabelludo y pericráneo.

"También, fractura del hueso temporal, frontal y occipital izquierdo, así como contusión y hemorragia de masa temporal, conllevando a conmoción y anoxia cerebral como mecanismo terminal de la muerte", indica una nota de prensa del órgano acusador.

Dichas lesiones derivaron en el fallecimiento de la mujer, según el informe de autopsia SD-A-0876-2024.

Las autoridades indicaron que el hombre fue arrestado en flagrante delito por miembros de la Policía Nacional en el sector Pueblo Nuevo Debajo, poco después de ocurrido el hecho.

El Ministerio Público, representado por el procurador fiscal José del Carmen García Hernández, sostuvo ante el tribunal que el procesado incurrió en violación de los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano, relacionados con homicidio voluntario.

La sentencia fue emitida por las juezas Hilda Nieves Sánchez Luna, Johanna Giselle Reyes Moquete y Carmen Daniela Araujo Rivas, quienes ordenaron que la pena sea cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, ubicado en el municipio San Antonio de Guerra, provincia Santo Domingo.