Imponen tres meses de prisión preventiva a dos mujeres por muerte de empleado del Inabie en SDN

Fachada del Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo Mujeres CCR-2, donde las dos mujeres deberán cumplir la medida de coerción por su alegada participación en la muerte de un empleado del Inabie en SDN. ( FUENTE EXTERNA )

La jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este impuso tres meses de prisión preventiva contra dos mujeres vinculadas a la muerte de un hombre reportado como desaparecido y cuyo cuerpo fue encontrado en una casa en construcción del sector Vista del Parque, de Los Guaricanos, en Santo Domingo Norte.

La medida de coerción fue impuesta contra Yarlin Carmona y Glenny Dancarlis Martínez Frías, alias Cleni, quienes fueron sometidas a la justicia luego de que el Ministerio Público obtuviera pruebas que establecen su vinculación con la muerte de Cándido Figueroa de los Santos, quien era empleado del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) y cuando finalizaba sus labores se dedicaba a realizar servicios de taxi, a través de una compañía de aplicación móvil.

La jueza Karen Casado Minyety, dispuso el cumplimiento de la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Najayo Mujeres, en la provincia San Cristóbal.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

A través de una nota de prensa, el Ministerio Público indicó que el pasado 22 de abril, alrededor de las 9:57 de la noche, Figueroa de los Santos le comunicó a su esposa vía telefónica que se quedaría brindando los servicios de taxi.

El hombre aceptó un servicio, el cual, según las autoridades, consta en la certificación emitida por la plataforma en la que servía, donde se registran las últimas cinco rutas hechas por el fallecido, especificando que el último servicio abordado fue solicitado desde un número a nombre de la imputada Yarlin Carmona.

Alrededor de las 10:45 de la noche Figueroa de los Santos se volvió a comunicar con su esposa, a través de WhatsApp, para manifestarle que se encontraba por la zona de La Puya de Arroyo Hondo, en el Distrito Nacional, realizando un servicio. Esta fue la última comunicación entre ambos.

Al día siguiente, el carro de Figueroa de los Santos, un vehículo marca Hyundai Sonata LF, año 2019, color mamey, fue encontrado quemado en la Avenida Sánchez, Los Guaricanos, municipio Santo Domingo Norte. Mientras que el cuerpo fue encontrado en el indicado lugar el pasado 27 de abril.

Durante el conocimiento de la medida de coerción el Ministerio Público, representado por el fiscal litigante Tito González Ramírez, mostró ante el tribunal elementos de pruebas que vinculan a ambas imputadas con los hechos.

El hecho ha recibido la calificación jurídica de violación a los artículos 59, 60, 265, 266, 295, 296, 298, 304 y 381 del Código Penal Dominicano, sobre complicidad, asociación de malhechores, homicidio agravado y robo agravado.