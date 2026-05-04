Mario José Redondo Llenas quedará en libertad este martes tras cumplir 30 años de condena

Mario José Redondo Llenas cumple su sentencia el martes 5 de mayo de 2026. ( DIARIO LIBRE/ARHIVO )

Con 49 años de edad, Mario José Redondo Llenas sale de la prisión este martes 5 de mayo, cuando se cumplen las tres décadas que se le impusieron luego de ser hallado culpable por el secuestro y asesinato de su primo José Rafael Llenas Aybar, de 12 años.

En una resolución del pasado 28 de abril, la jueza interina de la Ejecución de la Pena de San Cristóbal, Miolany Herasme Morillo, ordenó al Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo-Hombres, "la inmediata puesta en libertad" de Redondo Llenas, al cumplirse la sentencia.

El crimen, por el que también fue sentenciado a 20 años de cárcel Juan Manuel Moliné Rodríguez, cómplice del homicidio agravado, conmocionó profundamente a la sociedad dominicana en mayo de 1996 y los siguientes 10 años que duró todo el proceso penal en los tribunales. Moliné Rodríguez terminó de purgar su condena en el 2016.

Ambos amigos, de familias acomodadas, tenían 18 y 19 años de edad cuando cometieron los hechos que confesaron.

Un crimen atroz

José Rafael Llenas había llamado a su madre, Ileana Aybar de Llenas, para que le autorizara salir con su primo, Mario José Redondo, a una exhibición de motores en un supermercado el 3 de mayo de 1996. La madre accedió. Luego, Mario José llamó a Ileana Aybar para informarle que dejó al niño en un centro comercial para encontrarse con unos amigos, lo que le resultó extraño a Aybar porque el menor no acostumbraba a salir solo. Decidió ir a la plaza a buscarlo y no lo encontró. Ahí empezó la intensa búsqueda, la cual siguió todo el país por los noticiarios y a la que se unió, de manera fría, Mario José.

El cuerpo fue hallado el 4 de mayo con 34 puñaladas esparcidas, principalmente en su espalda, en un arroyo del kilómetro 24 de la autopista Duarte.

Los jóvenes admitieron el crimen después de ser detenidos por las pistas que los señalaban, una de ellas un papel hallado en la mano de la víctima con el número de la novia de Moliné.

En un principio, el plan era pedir 10 millones a los padres del niño por su rescate. Mario José infligió las 34 puñaladas a su primo, mientras Moliné sostenía su cuerpo.

Intentó salir antes de la cárcel Mario José Redondo Llenas y Juan Manuel Moliné Rodríguez intentaron, sin éxito, salir en libertad condicional. Moliné lo intentó en dos ocasiones; Mario José lo hizo cuando cumplió 17 años en la prisión. Este último también procuró anular la sentencia que lo condenaba en todas las instancias, alegando violaciones al debido proceso, entre ellos impugnando el término de "condena a sufrir", una determinada pena, que calificó de "vejatorio por inhumano".