Los condenados que llevan más tiempo en prisión en República Dominicana

La mayoría de estos reclusos fueron condenados por delitos de alta gravedad, principalmente homicidio en distintas modalidades. ( FUENTE EXTERNA )

La salida este martes de Mario José Redondo Llenas, luego de cumplir 30 años de prisión, pena que le fue impuesta por el secuestro y asesinato de su primo, José Rafael Llenas Aybar, de 12 años, pone en la mira a los internos que acumulan mayor tiempo de reclusión en el sistema penitenciario dominicano, un grupo que en su mayoría supera las dos décadas tras las rejas. Todos fueron condenados a 30 años de prisión.

Redondo Llenas, quien se encontraba en el CCR-17 Najayo Hombres, en San Cristóbal, encabezaba el registro con 30 años cumplidos, el máximo de la pena en el país en el momento en que se dictó sentencia.

Según un informe de la Dirección General de Servicios Penitenciarios, en la lista le siguen varios reclusos con 28 años de prisión, entre ellos Raulín Guzmán Cruz, condenado también a 30 años por asesinato. Guarda prisión en el Centro de Privación de Libertad de Baní Hombres. También Santo Almonte Fortuna, condenado a igual pena, por homicidio y la ley de Armas. Está recluido en el CCR-8 Rafey Hombres, en Santiago.

En el registro, con 27 años de reclusión figuran Luis Alberto Batista Polanco, en el CPL-KM 15 de Azua, y Eddy Antonio García García, también en Rafey Hombres.

En el rango de 26 años aparecen Odalis Ramírez Peña, en San Juan, y Tony Trinidad Méndez, en Nagua.

Otros internos acumulan entre 23 y 25 años en prisión. Es el caso de Virgilio Antonio Rodríguez y Juan Lirino Linares, ambos con 25 años en Rafey Hombres, así como Jorge Antonio Pérez Vicente y Manuel Santana Jiménez, con 24 años en Baní Hombres y el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR-15) Cucama, en La Romana, respectivamente.

Con 23 años de reclusión se encuentran Américo Peña Geraldo, en Azua, y Ramón Rijo Vivene, en el Centro de Atención y Privación de Libertad Provisional (Caplip-4) en el Batey Bienvenido.

La lista la completa Tomás Valdez Méndez, recluido en San Juan, quien ha cumplido 21 años de condena.

Condenas por delitos graves

Los datos del sistema penitenciario indican que todos cumplen penas de hasta 30 años por delitos graves y que la mayoría ingresó al sistema penitenciario entre finales de la década de 1990 y principios de los 2000, lo que explica el tiempo acumulado en prisión.

La mayoría de estos reclusos fueron condenados por delitos de alta gravedad, principalmente homicidio en distintas modalidades, asociación de malhechores y violaciones a la ley de armas, entre otros delitos graves.

Libertad de Mario José Redondo Llenas

Redondo Llenas recupera su libertad este martes 5 de mayo, luego de cumplir la condena de 30 años de prisión que le fue impuesta por el secuestro y asesinato de su primo, José Rafael Llenas Aybar, un caso que marcó a la sociedad dominicana.

Con 49 años de edad, Redondo Llenas sale del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Hombres, tras agotar la pena máxima establecida en el país para este tipo de delitos.

La excarcelación se produce en cumplimiento de una resolución emitida el pasado 28 de abril por la jueza interina de la Ejecución de la Pena de San Cristóbal, Miolany Herasme Morillo, quien ordenó la "inmediata puesta en libertad" del condenado al verificarse el cumplimiento total de la sentencia.

El crimen ocurrió en mayo de 1996 y generó una profunda conmoción nacional, tanto por la gravedad de los hechos como por el prolongado proceso judicial, que se extendió por aproximadamente una década en los tribunales.

Por este caso también fue condenado Juan Manuel Moliné Rodríguez, señalado como cómplice del homicidio agravado, quien recibió una pena de 20 años de prisión y cumplió su condena en 2016.

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