El Poder Judicial manifestó este lunes su disposición a escuchar y dialogar con un grupo de jueces que convocaron a un paro de labores pacífico para el próximo 21 de este mes de mayo en demanda de mejores condiciones laborales y salariales.

Así lo expresó el coordinador general de Comunicaciones del Poder Judicial, Javier Cabreja, quien dijo, además, que en los últimos años han implementado medidas orientadas a dignificar el trabajo de los miembros de la judicatura, así como los procesos de ingreso y ascenso dentro del sistema judicial.

En una rueda de prensa en la que se dio a conocer los avances en la agilidad de los procesos judiciales en los tribunales de la Región Sur, Cabreja aseguró que el manual salarial aprobado en el 2022 "se ha venido aplicando tal y cual está contenido" en sus disposiciones.

"Quizás hay visiones distintas de algunos jueces, pero la decisión del Consejo del Poder Judicial con respecto al manual salarial, de esa resolución, se ha venido aplicando tal y cual está contenido en esas disposiciones" Javier Cabreja Coordinador general de Comunicaciones del Poder Judicial “

130 jueces de 737

Según el j uez del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de María Trinidad Sánchez, Luis Adriano Taveras Marte, l os jueces convocantes de la protesta son 130.

De acuerdo con datos publicados el pasado año, el Poder Judicial cuenta con un total de 737 magistrados.

Taveras Marte enumeró sus demandas principales, que son:

- Condiciones dignas de trabajo de los jueces y servidores judiciales - Indexación salarial para jueces y servidores judiciales - Verdadera igualdad - Reformulación del Manual Salarial - Movilidad de la Carrera Judicial - Suplir necesidades de recursos humanos en los distintos tribunales de justicia

El pasado jueves, un total de 333 magistrados solicitó a los nuevos integrantes del CPJ, seleccionados en marzo, la aplicación del Manual de Compensaciones y Beneficios aprobado mediante la resolución 01-2022, así como el correspondiente reajuste salarial contemplado en ese instrumento.

Los jueces recordaron que estas demandas han sido planteadas de manera reiterada durante 2024 y 2025 sin obtener respuesta oficial.

"Esta ausencia de contestación, más allá de una cuestión meramente procedimental, ha generado un evidente sentimiento de desencanto y desmotivación en quienes suscriben, así como una percepción de debilitamiento en la legitimidad de la representación ante ese honorable órgano", expresaron los magistrados en la comunicación enviada al CPJ.

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Integración y función del CPJ

El Consejo del Poder Judicial, según el artículo 156 de la Constitución, "es el órgano permanente de administración y disciplina del Poder Judicial" y dentro de sus funciones se incluye "presentar al pleno de la Suprema Corte de Justicia los candidatos o candidatas para nombramiento, determinación de jerarquía y ascenso de los jueces de los diferentes tribunales del Poder Judicial, de conformidad con la ley".

También le compete la administración financiera y presupuestaria del Poder Judicial, así como el control disciplinario sobre jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial con excepción de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia.

Desde el pasado mes de marzo, los nuevos integrantes del CPJ, que es presidido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Henry Molina, son las magistradas Karen Josefina Mejía Pérez, en representación de los jueces de Cortes de Apelación y equivalentes; Keila Elizabeth González Belén, representante de jueces de Primera Instancia y Katherine Rubio Matos, quien es la consejera que representa a los magistrados de Paz.

También son miembros los consejeros sustitutos Danilo Amador Quevedo, de Cortes de Apelación; Octavio Augusto Mata Upia, de Primaria Instancia y Magdelquis Yolanda Franco Peña, de Paz.