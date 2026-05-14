Asociación de jueces apoya paro y acusa de "autoritaria y arrogante" a cúpula del Poder Judicial

La presidenta de la asociación de Jueces Dominicanos para la Democracia (Judemo), Ysis Muñiz Almonte. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

La presidenta de la asociación de Jueces Dominicanos para la Democracia (Judemo), Ysis Muñiz Almonte, dijo este jueves que en un principio no apoyó el paro convocado para el 21 de este mes de mayo por la forma en la que se hizo el llamado, no en cuanto al fondo, en cuyas demandas, afirmó, el grupo de magistrados se quedó "corto" frente a las "irregularidades" que socavan al Poder Judicial.

Muñiz Almonte calificó de "válidos y legítimos" los reclamos de los jueces que llamaron a paralizar las labores porque "esta administración (del Poder Judicial) no escucha, es autoritaria y arrogante".

Entrevistada por la periodista Edith Febles, en el programa El Día, la también jueza de la Segunda Sala de la Corte Penal del Distrito Nacional explicó que en este momento Judemu no hubiera recurrido "a esta medida tan drástica" porque "el usuario no tiene que pagar los platos rotos".

Sostuvo, además, que también por la situación "altamente delicada" en la que se está en el Poder Judicial por la evaluación que deberá hacer el Consejo Nacional de la Magistratura, incluido a su presidente, Henry Molina.

Aseveró que no tenía conocimientos en un principio de la situación de la convocatoria, la que, indicó, debió hacerse a las asociaciones y a todos los jueces, además de que desde el primer momento los que la promovieron debieron identificarse.

"Nosotros como asociación públicamente apoyamos esa huelga", dijo Muñiz la mañana de hoy durante la entrevista en El Día.

Sin embargo, consideró que debido a que el sistema de justicia en la actual administración va "camino a un colapso", la lucha de los miembros de la judicatura y los servidores judiciales no puede circunscribirse solo a tema de salario.

Indicó que Judemu posee casi 300 jueces como miembros. El pasado lunes, un grupo de 60 magistrados anunció su renuncia a la organización.

Las graves denuncias de la jueza

Ysis Muñoz recordó que la lucha de Judemu no ha cesado en ningún instante para denunciar lo que califica la "crisis más graves dentro de ese poder del Estado", que es el Poder Judicial.

Denunció gastos exorbitantes en ticket aéreos por jueces de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial.

En cuanto al escalafón, dijo que "han optado por paralizar la carrera" y "no ha habido un solo movimiento interno", razón por la que Judemu elevó un recurso contra el reglamento que jerarquiza las funciones en la judicatura.

El tribunal "admitió las acciones de inconstitucionalidad y declaró no conforme con la constitución ese reglamento bajo el razonamiento de que el Consejo del Poder Judicial no era competente para regular vía administrativa todo lo que tiene que ver con el escalafón, porque eso es competencia y potestad del Congreso", informó Muñiz.

Denunció, asimismo, que jueces de jurisdicciones muy diferentes sustituyen a otros en sus vacaciones y licencias, lo que "contraviene lo que es el juez natural" porque no dominan las habilidades para los tribunales que son movidos.

Añadió que en la Jurisdicción Inmobiliaria están "apilados" y la deliberación tienen que hacerla "en una mesita alrededor de todo el personal" hasta de conserje pese a que la deliberación es secreta.

El último reclamo de Judemu, dijo, es una intimación al Consejo del Poder Judicial como a la Dirección de Carrera porque, desde el final del año pasado, a todos los jueces se le está expidiendo el carné, identificándoseles solo como jueces y juezas sin sus categorías, sin especificar el escalón de la organización judicial, que tiene rango constitucional.