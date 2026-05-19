"Es como si la víctima siempre fuera culpable", lamenta mujer que denunció a expareja por violencia

"Nosotras no tenemos escapatoria porque si denunciamos corremos peligro. Si no denunciamos, por qué no lo hicimos. Es como si la víctima siempre fuera culpable".

Con esas palabras, Macier Guerra Valenzuela resumió el miedo, la impotencia y la presión que asegura haber vivido tras denunciar violencia de género contra su expareja, a quien identificó como Javier Gabriel Vizcaíno Bremón, a quien se le impuso este martes garantía económica, presentación periódica y orden de alejamiento, como medida de coerción.

Durante declaraciones ofrecidas a la prensa, la joven aseguró que sufrió agresiones físicas, psicológicas, verbales y sexuales durante la relación, además de amenazas constantes que hoy le hacen temer por su vida.

"Tuve golpes, tuve violación, tuve maltrato, tuve sometimiento de todo lo que se puedan imaginar, usando como su escudo que mis padres murieron y que yo solamente dependía de él ", expresó visiblemente afectada.

Guerra Valenzuela relató que había decidido terminar definitivamente la relación entre diciembre y enero, bloqueando todo tipo de contacto con el imputado. Sin embargo, denunció que el pasado viernes 8 de este mes, él se presentó sin previo aviso a su residencia y utilizó a su hija de 10 años para obligarla a salir a conversar.

Según explicó, el hombre buscaba que retirara una denuncia interpuesta en el año 2024.

La joven también manifestó preocupación por el aumento de feminicidios en República Dominicana y cuestionó qué tan efectivas son las medidas de protección para las víctimas.

"Lo último que faltaría sería que me quitara la vida, porque ya todo lo demás pasó", sostuvo.

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Macier recordó, además, el impacto emocional que dejó en su familia el asesinato de su prima, Licairis Yalibes Díaz Valenzuela, el pasado 25 de enero en el Parque Mirador Sur, hecho que, asegura, incrementó aún más su temor. Por el fallecimiento de Licairis Yalibes Díaz Valenzuela se acusa a un teniente coronel del Ejército, quien era su pareja.

Le imponen garantía económica y orden de alejamiento

En medio del proceso judicial, a Javier Gabriel Vizcaíno Bremón le fue impuesta una medida de coerción consistente en garantía económica de 300 mil pesos, presentación periódica e impedimento de acercarse a la víctima.

La denunciante indicó que existía una orden de arresto previa contra el imputado, aunque desconoce por qué no había sido ejecutada antes de su apresamiento el pasado lunes.