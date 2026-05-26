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Un hombre fue ultimado a tiros en Barahona

El detenido fue identificado como Julio Manuel Carrasco Vólquez, de 29 años

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    Un hombre fue ultimado a tiros en Barahona
    El hombre vinculado a un homicidio en la provincia Barahona es identificado como Julio Manuel Carrasco Vólquez, de 29 años. (FUENTE EXTERNA)

    Un hombre fue ultimado a tiros durante un hecho ocurrido la madrugada del lunes 25 de mayo en el municipio Villa Central, provincia Barahona, mientras las autoridades investigan las circunstancias del crimen.

    La víctima fue identificada como Edwin Antonio Reyes, quien falleció a consecuencia de múltiples heridas de arma de fuego, de acuerdo con el informe preliminar de las autoridades.

    Se entrega acusado 

    Por el hecho, la Policía Nacional informó la entrega voluntaria de Julio Manuel Carrasco Vólquez, de 29 años, señalado como el presunto responsable del homicidio y quien era activamente buscado mediante la orden judicial No. 2026-AJ42003.

    Según una nota de prensa, la entrega se produjo luego de varios operativos de búsqueda, seguimiento y vigilancia realizados por agentes del Departamento de Homicidios de la Subdirección Central de Investigación (Dicrim), adscritos a la Dirección Regional Sur, en Barahona.

    El cadáver de Reyes fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los procedimientos correspondientes.

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    Investigan el caso 

    Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan para esclarecer por completo las circunstancias en que ocurrió el hecho, mientras Carrasco Vólquez permanece bajo custodia policial y será puesto a disposición de la justicia.

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