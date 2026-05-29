Se entrega hombre vinculado a muerte de una mujer en Santiago y doble crimen en Jarabacoa

José Luis Rodríguez, alias "el Ganster", se entregó voluntariamente ante las autoridades de Santiago tras ser vinculado a varios hechos criminales y homicidios ocurridos en Santiago y Jarabacoa. ( FUENTE EXTERNA )

Se entregó voluntariamente la mañana de este viernes José Luis Rodríguez, alias "el Ganster", de 31 años, quien era buscado mediante órdenes de arresto por su presunta vinculación en varios hechos criminales ocurridos en la provincia Santiago y en un doble homicidio ocurrido en el municipio Jarabacoa.

Entre los hechos que vinculan al hoy detenido figura la muerte a tiros de Margarita Díaz García, conocida como "la China", de 32 años, ocurrida la madrugada del pasado 19 de mayo en el sector Los Solares de Bella Vista, cuando la víctima caminaba junto a su pareja.

De acuerdo con el informe policial, la mujer perdió la vida tras ser alcanzada por disparos durante un enfrentamiento entre integrantes de bandas rivales.

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Asimismo, en contra de "el Ganster" pesa la orden judicial No. 2026-AJ0006320-003, por ser el presunto autor de la muerte de Ramón María Montero, alias "el Tata", de 66 años, y de herir de bala a Robert Hans Sánchez Tejada, de 35, durante un hecho registrado el 27 de enero de 2026 en el sector Pastor Bella Vista de la referida provincia.

José Luis Rodríguez se presentó ante la División de Investigación de Homicidios de Santiago acompañado de su representante legal.

Las autoridades informaron que el detenido será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

El doble homicidio

En torno al caso de "la China", que, de acuerdo con informaciones de la Policía, estaría vinculado a una disputa territorial por el control y distribución de sustancias controladas.

Horas después de la muerte de la mujer, dos hombres fueron encontrados muertos con múltiples impactos de bala en una comunidad de Jarabacoa, provincia La Vega.

En unos matorrales de la carretera Federico Basilis, en el sector La Virgen, fueron hallados los cuerpos sin vida y con múltiples impactos de bala de Natanael Peña, alias "el Cha", y un sujeto apodado "la Rata".

Supuestos intercambios de disparos

Sobre otros implicados en los referidos crímenes, las autoridades informaron que Miguel Ángel Mariné Rodríguez, alias "la Cabra", fue abatido durante un alegado intercambio de disparos con agentes de la Policía Nacional en una villa del sector El Pedregal, Jarabacoa.

Asimismo, Carlos Alberto Díaz, falleció en otro alegado intercambio de disparos con agentes de la Policía en el distrito municipal Hato del Yaque, en Santiago.