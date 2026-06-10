Wilkin García Peguero, conocido como "Mantequilla", fue trasladado a la fiscalía de Monte Plata pasada la 1:00 de la tarde de este miércoles, donde enfrentará un proceso judicial por presunta tentativa de homicidio agravado, asociación de malhechores y otros delitos en perjuicio de un ciudadano.

El traslado se produjo luego de que anoche fuera capturado en el sector Arroyo Hondo Viejo, en el Distrito Nacional. García Peguero permanecía prófugo de la justicia y era considerado por las autoridades como una persona de alta peligrosidad.

Según explicó su abogado, Abner de Jesús, el imputado fue conducido a la jurisdicción competente para el conocimiento del caso, conforme a los procedimientos establecidos.

Indicó que el Ministerio Público dispone de 48 horas, contadas desde el momento de la detención, para decidir si solicita una medida de coerción o dispone la libertad del imputado, aunque estima que la fiscalía optará por pedir la imposición de medidas cautelares debido a la naturaleza del caso.

"Entendemos que, por ser este tipo de casos, la fiscalía va a solicitar una audiencia de medida de coerción y nosotros como sus abogados estamos preparándonos tanto técnicamente como jurídicamente, la defensa material y técnica, a los fines de hacer un buen desarrollo y un buen desempeño en esa audiencia en favor de nuestro representado", afirmó.

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Sobre la captura de "Mantequilla", indicó que estaban preparando los argumentos y presupuestos de defensa para presentarse voluntariamente ante la justicia.

Respecto a la acusación de tentativa de homicidio, el abogado consideró que aún es prematuro pronunciarse sobre la veracidad de los hechos, aunque adelantó que la defensa presentará argumentos para refutar la imputación.

"Nosotros en el tribunal vamos a presentar nuestros alegatos que van a demostrar todo lo contrario", manifestó.

Asimismo, sostuvo que los videos relacionados con el incidente ocurrido en diciembre pasado muestran una versión distinta a la planteada en la querella y aseguró que García Peguero fue quien resultó herido durante el altercado.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/10/whatsapp-image-2026-06-10-at-25612-pm-1-64811c2f.jpeg Abner de Jesús, representante legal deWilkin García Peguero, conocido como Mantequilla. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO)

"Una confusión"

A su salida de la fiscalía, García Peguero dijo que se trata de "una confusión". "Sabemos que somos inocentes. Vinimos a enfrentar nuestro proceso".

Tras su paso por la fiscalía, "Mantequilla" fue trasladado al destacamento de la Quinta Compañía de la Policía Nacional, en la referida provincia.

La orden de arresto número 2026-AJ0014235 fue emitida por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Monte Plata, tras una querella presentada por el ciudadano Yeison Mata Albuey.

El Ministerio Público le atribuye violaciones a varios artículos del Código Penal Dominicano relacionados con asociación de malhechores, tentativa de homicidio agravada, golpes y heridas y estafa.