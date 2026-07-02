Un fiscalizador y otros tres acusados de formar parte de una red que eliminaban antecedentes penales a criminales de la base de dato de la Procuraduría General de la República, a cambio de sobornos, apelaron la sentencia que se les impuso de 10 años de prisión.

Los que recurrieron la condena son el fiscalizador Luis Peña Cedeño, Víctor Gilberto Mercedes Gómez, Pilar Irene Medina Trinidad de Dotel y José Ramón Quezada Carmona, hallados culpables por el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

La segunda audiencia del recurso estaba programada para conocerse este jueves en la Tercera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, la cual fue aplazada para el 3 de agosto, a las 9:00 de la mañana.

La razón del aplazamiento se debió a que la defensa de uno de los que recurrieron la sentencia, el acusado Víctor Gilberto Mercedes Gómez, envió una licencia médica de tres días, situación que, según el documento, le impedía asistir.

El procurador de Corte Eduardo Velázquez Muñoz informó que el Ministerio Público está preparado para responder los recursos de apelación interpuestos por los imputados.

La investigación al grupo de más de diez imputados se denominó en un principio Operación Gavilán.

Investigación a fiscales involucrados

El puesto de fiscalizador en el Ministerio Público es el nivel básico en el orden de jerarquización del órgano acusador. Sigue en la escala al procurador fiscal (fiscal).

En un principio de la investigación del caso, el Ministerio Público dijo que se les seguía los talones a "siete fiscales" que habrían participado en la red que eliminó de la Procuraduría General de la República, a cambio de sobornos, más de 17 mil antecedentes penales y casi tres años después no se ha informado sobre el resultado de esas indagatorias.

Acuerdos con otros acusados

En agosto del 2025, cuando el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dictó la sentencia, se acogió los acuerdos para los acusados que admitieron los hechos y se les dispuso prisión domiciliaria y suspendidas a Mártires Rosario Reyes, Alfredo Mirambeaux, Rubén Darío Morbán, Domingo Julio Santana y Luis Alfredo Astacio Polanco.

A Mirambeaux se le dictó ocho años de prisión, en la modalidad de seis años de prisión domiciliaria y dos suspendidos.

A Rosario Reyes, siete años de prisión, de los cuales tres años y seis meses fueran cumplidos en prisión domiciliaria y tres años y seis meses suspendidos.

Contra Rubén Darío Morbán se impuso seis años de prisión, tres de ellos en prisión domiciliaria y tres suspendidos bajo el mismo artículo, además de multa de cinco salarios mínimos.

Para Domingo Julio Santana, cinco años de prisión, en la modalidad de dos años y seis meses en prisión domiciliaria y dos años y seis meses suspendidos. En el caso de Luis Alfredo Astacio Polanco, se le impuso seis años de prisión, de los cuales tres años sean cumplidos en prisión domiciliaria y tres suspendidos bajo.

Absueltos y criterios de oportunidad

A las acusadas Yokaira Elizabeth Carmona, Dilcia Argentina Núñez Santos y Romanqui Alexander Dotel Medina, las pruebas presentadas por el Ministerio Público en su contra no fueron suficientes para condenarlas y fueron absueltas por los tres jueces.

En cuanto a las acusadas Jancely Estala Arias López, Ashley Darleni Morbán Reyes y Laudelina Esther Reyes Silva se acogió el criterio de oportunidad que el Ministerio Público solicitó para estas imputadas.

Los jueces del Cuarto Tribunal Colegiado son Keyla Pérez Santana, Elías Santini y Arisleyda Santana.