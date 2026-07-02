Arrestan a mujer acusada de raptar a su esposo y enviarlo a centro psiquiátrico en medio de divorcio

Las autoridades informaron este jueves que arrestaron a una mujer que, en medio de un proceso de divorcio, raptó a su esposo, presuntamente por el control de una empresa constructora, propiedad de ambos, que funciona en el sector Alma Rosa II, en Santo Domingo Este.

El Ministerio Público informó, mediante una nota de prensa, que la Unidad de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados (Ucaprec), bajo la dirección de la fiscal Andry De Los Santos, ejecutó la orden de arresto contra Nancy Estervina de Jesús, quien era activamente perseguida luego de cometer el hecho.

La institución indicó que la acusada fue localizada y arrestada en el ensanche Quisqueya, del Distrito Nacional.

Sobre el hecho

El expediente detalla que De Jesús, quien es investigada por presunta violación de los artículos 307 y 309-2 del Código Penal Dominicano, cometió los hechos tras presentarse a la citada empresa junto a otras tres personas, a quienes habría contratado para cometer el rapto.

Según se ha establecido durante las pesquisas, la imputada y sus acompañantes agredieron físicamente a la víctima, un ingeniero de profesión, y lo lanzaron al suelo. Posteriormente, lo sedaron y lo sacaron de la empresa en un vehículo, hecho que quedó captado en las imágenes de las cámaras de vigilancia de la zona.

La víctima fue llevada a un centro psiquiátrico que había contratado la imputada, donde fue localizada dos días después.

El Ministerio Público realiza la investigación del caso en la jurisdicción de Santo Domingo Este.

En las próximas horas, De Jesús será sometida a la acción de la justicia para conocerle medida de coerción en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esa demarcación.

La orden de arresto y conducencia fue emitida, a solicitud del Ministerio Público, por el magistrado Máximo C. Roa Saint Hilaire, juez coordinador en funciones de los Juzgados de la Instrucción de Santo Domingo Este, quien hizo constar en la autorización judicial que se aportaron elementos de juicio que permiten sostener, razonablemente, que la imputada podría ser autora o cómplice de la infracción que se le atribuye.

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