Capturan mujer imputada de raptar a su esposo en Santo Domingo Este

Imagen de archivo para ilustrar. Las autoridades ejecutaron una orden de arresto contra una mujer imputada de raptar a su esposo en Santo Domingo Este. ( DIARIO LIBRE )

Una mujer, que en en medio de un proceso de divorcio raptó a su esposo en Santo Domingo Este por el control de una empresa constructora de ambos, fue arrestada este jueves por las autoridades.

La imputada, Nancy Estervina de Jesús, era perseguida desde febrero, cuando presuntamente cometió el hecho, y fue localizada en el ensanche Quisqueya, del Distrito Nacional.

Según el Ministerio Público, la mujer y sus acompañantes agredieron físicamente a la víctima, un ingeniero de profesión, lo derribaron al suelo y posteriormente lo sedaron. Luego lo sacaron de la empresa, ubicada en el sector de Alma Rosa II, en un vehículo, acción que quedó registrada en cámaras de seguridad de la zona.

El hombre fue trasladado a un centro psiquiátrico contratado por la imputada, donde permaneció retenido hasta ser localizado dos días después por las autoridades.

Según una comunicación de prensa del Ministerio Público, el rapto ocurrió en febrero de este año y la Unidad de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados (Ucaprec), bajo la dirección de la fiscal Andry De Los Santos, ejecutó contra la imputada la orden de captura.

Se le conocerá coerción

El expediente detalla que, De Jesús, quien es investigada por violar los artículos 307 y 309-2 del Código Penal Dominicano, cometió los hechos tras presentarse a la citada empresa junto a otras tres personas a los que habría contratado para cometer el hecho.

El Ministerio Público realiza la investigación del caso en la jurisdicción de Santo Domingo Este.

En las próximas horas De Jesús será sometida a la acción de la justicia para conocerle medida de coerción en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esa demarcación.