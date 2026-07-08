El juez Reyes Rodríguez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste impuso este miércoles 12 meses de prisión preventiva contra el cabo de la Policía Nacional José Francisco Moreta Heredia, imputado por la muerte del joven Darlin Enmanuel Mercado Reyes en el sector La Cañada de Guajimía, en Herrera, Santo Domingo Oeste.

El magistrado ordenó que el agente cumpla la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, en el municipio San Antonio de Guerra y declaró el proceso complejo, para extender el tiempo de investigación sobre los demás miembros de la patrulla y determinar si hay otros integrantes de la Policía Nacional involucrados en el homicidio del joven, a quien residentes de la comunidad definieron como honesto y trabajador.

El padre de la víctima, Noel Mercado, manifestó sentirse conforme con la medida de coerción, la cual fue solicitada por el Ministerio Público, representado por el fiscal Edward López.

A la salida de la audiencia, el abogado Bunel Ramírez, representante de los familiares de Darlin Mercado, informó que el magistrado dispuso una orden de alejamiento y protección a favor de las víctimas y de los testigos del proceso.

También ordenó a la fiscalía dar seguimiento psicológico y brindar asistencia profesional a las personas afectadas por el caso.

Sobre el caso

Darlin Enmanuel Mercado Reyes, de 19 años, murió el pasado 3 de julio, tras recibir un disparo realizado por un agente de la Policía Nacional.

De acuerdo con la imputación del Ministerio Público, el cabo José Francisco Moreta Heredia realizaba labores de patrullaje mientras requisaba a Fénix Junior Ceballos Guzmán, quien conducía una motocicleta propiedad de Darlin.

En ese momento, el joven se acercó para informar que el vehículo era suyo, sin embargo, el agente le disparó en el tórax sin mediar palabras, provocándole la muerte.

El hecho quedó captado en video. Las imágenes muestran el inicio de la discusión por la motocicleta y el momento en que el agente dispara. En la grabación no se observa una persecución ni una agresión de Darlin contra la patrulla antes del disparo.

La muerte del joven provocó protestas de residentes de La Cañada de Guajimía, quienes realizaron manifestaciones, quemaron neumáticos y bloquearon vías para exigir justicia.

Posteriormente, el agente fue puesto a disposición del Ministerio Público, mientras la Policía Nacional informó que su Dirección de Asuntos Internos abrió una investigación para determinar responsabilidades dentro de la institución.

Marisol Aquino Periodista egresada de la Universidad Dominicana O&M, profesión que ejerce desde el 2004 en diferentes medios, especialmente impresos.