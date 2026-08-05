Familiares, vecinos y allegados de Yolanda Handal Abugabir realizaron la tarde de este miércoles una vigilia frente a la Corte de Apelación del Distrito Nacional, ubicada en el Centro de los Héroes, para reclamar justicia a un año del asesinato de la señora y exigir que el proceso judicial continúe hasta la celebración de un juicio de fondo.

La actividad fue convocada como una muestra de solidaridad con la familia y de respaldo a la búsqueda de justicia en el caso que involucra a Jean Andrés Pumarol, señalado como responsable del ataque ocurrido el 23 de julio de 2025 en el condominio Naco Dorado IV.

Estado del proceso

Durante la vigilia, Caroline Taveras, hija de Yolanda Handal, converso para Diario Libre e informó que este jueves 6 de agosto será conocida la lectura de la decisión sobre el recurso de apelación interpuesto por la familia, luego de que el proceso no avanzara a un juicio de fondo.

"Nosotros apelamos hace ya unos meses, entonces la lectura de esa apelación va a ser en el día de mañana. Confiamos en que los jueces van a tomar una acción favorable. Lo único que pedimos es que pueda verse un juicio de fondo definitivamente y no como se realizó en un juicio preliminar", expresó.

"Bajo las condiciones mentales hay muchísimas personas que están cumpliendo condenas, entonces, ¿por qué la justicia existe para uno y para otro no?", manifestó.

Añadió que la familia no busca un resultado específico, sino que se garantice el debido proceso.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/06/whatsapp-image-2026-08-05-at-200443-98339255.jpeg Protestan por justicia a Yolanda Handal (DIARIO LIBRE/ HENRY ARVELO)

"Que la justicia lleve el debido proceso y, si el debido proceso amerita que él cumpla condena, que cumpla condena. Nosotros simplemente queremos justicia y el debido proceso", afirmó.

Detalles del caso

De acuerdo con las investigaciones, Jean Andrés Pumarol atacó a varias personas el 23 de julio de 2025, alrededor de las 4:00 de la tarde, en el condominio Naco Dorado IV, en el sector Naco, Distrito Nacional.

El hecho dejó como víctima mortal a Yolanda Handal Abugabir, de 70 años, quien fue atacada dentro de su apartamento después de abrir la puerta de su residencia. Durante el incidente también resultaron heridas al menos cinco personas, entre ellas el padre del imputado y la trabajadora doméstica de la fallecida.

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