Versión del Ministerio Público del caso en que mujer resultó muerta en negocio de Naco

Captura de video del hombre imputado del hecho. ( CEDIDA POR LA POLICÍA NACIONAL )

El Ministerio Público informó este miércoles que solicitó prisión preventiva contra un hombre acusado de estar vinculado a la muerte de una mujer ocurrida el pasado 30 de julio en un establecimiento comercial del sector Naco, en el Distrito Nacional, un caso que inicialmente fue informado por la Policía Nacional como un hecho en el que un individuo entró al lugar buscando a un testigo.

La solicitud de medida de coerción fue presentada contra David Antonio Peña Paulino (Davis) ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, por su presunta participación en la muerte de Yhatnna Gelisa Cordero Bello durante un intento de robo de un celular, según informó el Ministerio Público.

El juez Rigoberto Sena aplazó para el próximo 8 de agosto el conocimiento de la solicitud, debido a que el imputado debe estar representado por un abogado.

MP dice habían vigilado al hombre días antes

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, a cargo de la procuradora fiscal Topacio Suero Sierra, adscrita al Departamento de Crímenes y Delitos contra la Persona (Homicidios) del Distrito Nacional, Peña Paulino habría actuado junto a otros hombres identificados como Junior Francisco, conocido como "Junior el Haitiano", Kelvin y Maicol Flores Quevedo (Maicol), estos dos últimos prófugos.

El expediente establece que días antes del hecho los implicados habrían conseguido un vehículo Daihatsu Mira, color blanco, placa AA61005, con el que supuestamente realizaron labores de vigilancia, seguimiento y ubicación de Raúl José Pimentel Blanco, quien era el objetivo del presunto robo.

Según la acusación, el día del hecho Pimentel Blanco se encontraba en un negocio de decoración propiedad de Cordero Bello, cuando Junior Francisco habría ingresado al establecimiento con un arma de fuego para despojarlo de su teléfono celular.

El Ministerio Público señala que durante el asalto la mujer comenzó a pedir auxilio a personas ubicadas en un negocio cercano. El agresor, de acuerdo con la investigación, le habría ordenado guardar silencio y posteriormente le realizó un disparo en el tórax derecho, herida que le provocó la muerte.

La investigación indica que el análisis de cámaras de vigilancia de una plaza comercial permitió establecer la entrada al lugar del vehículo presuntamente utilizado por los implicados, así como la huida de uno de ellos tras la ocurrencia del hecho.

Asimismo, el Ministerio Público informó que las imágenes del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 permitieron reconstruir la ruta del vehículo e identificar a Peña Paulino como conductor, información que fue corroborada mediante otros registros institucionales.

Las autoridades arrestaron a Peña Paulino el 3 de agosto, mediante una orden judicial emitida por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional. Durante el arresto fueron ocupados el vehículo Daihatsu Mira y un teléfono celular marca Tecno Spark.

El Ministerio Público otorgó al caso una calificación jurídica provisional de asociación de malhechores, homicidio y robo agravado, conforme a los artículos 265, 266, 295, 304 párrafo II, 379 y 382 del Código Penal Dominicano.