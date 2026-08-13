Dictan tres meses de prisión a hombre acusado de matar a su pareja en Montecristi

Alan de Jesús Gómez Castellanos al momento de su detención por agentes de la Policía Nacional. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE POR LA POLICÍA NACIONAL )

Un juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Montecristi impuso tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, a un hombre acusado de matar a su pareja sentimental en el distrito municipal de Hatillo Palma.

La medida fue dictada contra Alan de Jesús Gómez Castellanos, de 30 años de edad.

El ahora preso preventivo es procesado por la muerte de Nelqui Alejandra Rodríguez García, de 28 años.

Detalles del crimen

De acuerdo con la acusación, la joven fue atacada con un arma blanca por su pareja sentimental.

El hecho, registrado el pasado 8 de agosto, habría ocurrido en presencia de una niña de tres años, hija de la víctima.

Reacción de la familia

Francisco Alejandro Rodríguez, padre de la hoy occisa, manifestó su esperanza de que el acusado reciba todo el peso de la ley.

Mientras que los abogados de la familia, Juan Carlos Báez Peralta, Francis Peralta y Francis Josué Peralta, indicaron que procurarán que al imputado se le imponga la pena máxima contemplada para este tipo de crimen.

Nelqui Alejandra Rodríguez García era una joven madre, cuya muerte ha causado consternación entre familiares y residentes de Hatillo Palma.

El tribunal ordenó que Gómez Castellanos cumpla la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Dajabón.