Félix Portes pone en circulación nueva edición del Código Penal dominicano

El abogado y jurista Félix Humberto Portes Núñez puso en circulación una nueva edición del Código Penal de la República Dominicana, que reúne la Ley Orgánica núm. 74-25, modificada por la Ley núm. 44-26, y cuenta con un índice analítico para facilitar la consulta de jueces, fiscales, abogados y estudiantes.

La publicación llega tras 142 años de vigencia del Código Penal de 1884 y presenta el nuevo marco penal dominicano, con disposiciones que reorganizan la teoría del delito e incorporan figuras y responsabilidades que no estaban contempladas en el antiguo texto.

Entre las novedades figuran la responsabilidad penal de las personas jurídicas, el error de tipo y nuevas tipificaciones como el feminicidio, el sicariato, la desaparición forzada, los crímenes de lesa humanidad y el hostigamiento cibernético.

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Portes Núñez destacó que la nueva legislación constituye un avance para el sistema penal dominicano, aunque planteó la necesidad de analizar críticamente algunas de sus disposiciones, particularmente el cúmulo de penas y el aumento de las sanciones.

El jurista sostuvo que la finalidad de la pena no debe limitarse al castigo, sino procurar también la reinserción social de las personas condenadas.

La obra está disponible en Cuesta Libros, en la avenida 27 de Febrero, Distrito Nacional, y en librerías jurídicas del país.

Portes Núñez es doctor en Derecho con Mención Internacional por la Universidad de Salamanca, España, donde obtuvo la calificación Cum Laude, y magíster en Derecho Comparado Internacional de los Negocios por la PUCMM. Actualmente cursa un programa posdoctoral en la Universidad de Salamanca.