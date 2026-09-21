Dictan tres meses de prisión preventiva a acusado de robarle arma de reglamento a un teniente coronel

Las banderas de la República Dominicana y de la Justicia ondean frente al Palacio de Justicia de Santiago, donde se conoció la medida de coerción contra el imputado. ( ARCHIVO )

El juez de la Oficina Judicial Atención Permanente de Santiago impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción a un hombre, acusado de robarle el arma de reglamento y otras pertenencias a un teniente coronel de la Policía Nacional.

El imputado es Smarlin Josué de la Cruz Martínez, alias "Tijera", "Gatillito" y "Rapidito".

El hecho que le atribuyen al hoy preso preventivo ocurrió cuando el oficial se encontraba en un balneario del río Yaque del Norte, en Santiago.

El presunto ladrón fue apresado durante un operativo realizado en Miches, en el este del país, donde se habría refugiado tras huir de las autoridades.

Reacciones al caso

El abogado Víctor Jiménez valoró la decisión del tribunal como la medida que correspondía aplicar debido a la gravedad del caso.

Por el hecho también son buscadas otras dos personas que, según las investigaciones, estarían vinculadas al robo y permanecen prófugas.

El caso es uno de los tres registrados en las últimas semanas, en los que miembros de la uniformada han sido despojados de sus armas de reglamento.

Se recuerda que miembros de una unidad mixta de la Policía Nacional y del Ejército de la República Dominicana fueron asaltados y despojados de una pistola y una escopeta. El hecho quedó captado en imágenes de una cámara de seguridad.