Conocen coerción a propietario de juegos mecánicos por accidente en que niñas resultaron heridas

Vista del asiento desprendido en la Estrella Mecánica instalada en Hato Mayor. ( CEDIDA POR LA DIRECCIÓN REGIONAL SURESTE DE LA P.N. )

Al propietario de la empresa de juegos mecánicos donde una adulta y dos niñas sufrieron un accidente que mantiene a una de las menores en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), se le conoce este miércoles medida de coerción luego que se presentara ante la Fiscalía de Hato Mayor, acompañado de sus abogados, y posteriormente fue arrestado por el Ministerio Público.

El abogado de la familia de las víctimas, José Luis Rivera Santana, explicó que en el transcurso de la mañana el Ministerio Público solicitará la imposición de una medida de coerción contra el propietario de los juegos a quien no identificó.

Informó que la niña más pequeña es la que se encuentra en estado más delicado y permanece entubada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y bajo monitoreo médico, debido a que todavía no ha cedido a los tratamientos y procedimientos que se le han realizado. La mayor fue trasladada a una sala normal.

La fiscal de Hato Mayor, Marleni Guante, confirmó que el Ministerio Público inició las investigaciones inmediatamente después de recibir la información sobre el accidente y que solicitó la documentación relacionada con los permisos para la instalación y operación de los juegos.

Solicitan clausura de instalaciones

La magistrada explicó que también se solicitó de manera preliminar la clausura de las instalaciones para realizar las investigaciones pertinentes y evitar que los equipos fueran movilizados. Dijo que los empleados que operaban en lugar donde están instalados varios juegos mecánicos, no fueron detenidos sino interrogados.

El accidente ocurrió alrededor de las 9:50 de la noche del viernes 18 de septiembre, durante las fiestas patronales de Hato Mayor, cuando se produjo la ruptura de un banco del juego mecánico conocido como "la Estrellita", dejando a las dos menores heridas y una adulta.