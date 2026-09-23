Abogado de Julián Oro Duro pide llegar a "los culpables reales" y alerta por filtración de evidencia

El merenguero Julián Oro Duro quien permanece bajo observación médica tras resultar herido durante un ataque ocurrido en su residencia en el que murió su esposa. ( FOTOGRAFÍA TOMADA DEL IG DE JULIÁN ORO DURO )

El abogado de Julián Oro Duro, Cándido Simó, pidió que la investigación sobre el ataque a la familia del merenguero llegue hasta "los culpables reales" y no se limite a identificar rápidamente a una persona a quien atribuirle el caso, al tiempo que alertó sobre la filtración de fotografías y otros elementos de la escena del crimen.

Simó hizo el planteamiento luego de la entrega de Kevin Dariel Germán Troncoso, de 23 años, señalado por la Policía Nacional como uno de los presuntos participantes en el ataque ocurrido en la residencia del artista, en Santo Domingo Este.

El jurista considera que mantener con vida a los implicados resulta clave para identificar a los demás participantes y establecer si detrás del hecho hubo una o varias personas que lo ordenaron.

"El arresto de este individuo nos recuerda que teníamos la razón cuando decíamos ´no lo maten´. Por convicción y por conveniencia para el proceso, él va a ser una fuente importante", sostuvo.

Germán Troncoso se entregó durante la madrugada de este miércoles, acompañado de familiares y de un comunicador, luego de que la Policía hiciera pública su identidad y anunciara que existía una orden de arresto en su contra.

Al entregarse, el joven reconoció su participación en el hecho y aseguró que era la primera vez que se involucraba en una situación delictiva. También pidió que se esclarezca lo ocurrido y que sean identificados los demás responsables.

Simó entiende que ese testimonio puede ser determinante para reconstruir lo sucedido dentro de la residencia y para precisar el papel de cada una de las personas involucradas.

"Lo que quiere la familia y la sociedad no es que busquen un culpable, sino el culpable o los culpables", afirmó.

El abogado insistió en que la investigación debe avanzar "sin pausa, pero sin prisa" y pidió que las autoridades identifiquen a los responsables reales, sin apresurarse a cerrar el caso con una persona que simplemente encaje en un perfil delictivo.

Aclaró que no estaba señalando a los investigadores de este proceso, pero sostuvo que en ocasiones algunos oficiales buscan a personas "con muchas calcomanías en la piel" y múltiples registros policiales, una práctica que, según afirmó, puede terminar "tapando los casos".

Por eso insistió en que las pesquisas avancen con precisión hasta establecer quiénes participaron y si hubo otras personas que ordenaron el ataque.

"Queremos que se llegue al o a los culpables reales, no a un culpable para salir del paso. Que se llegue a los que son, no a los que quieren que sean", manifestó.

Simó también afirmó que dentro de las propias instituciones pueden existir criterios encontrados durante una investigación y advirtió sobre el riesgo de que algunas personas intenten "construir procesos o tapar cosas".

Por esa razón, pidió que la Fiscalía y el Ministerio Público mantengan el control de la investigación, ya que serán las instituciones responsables de sostener posteriormente el expediente ante los tribunales.

Un hecho que consideran fuera de lo común

Simó reiteró que las circunstancias del ataque le han llevado desde el inicio a considerar que no se trató de un hecho común.

Castillo fue atacada antes de que Julián llegara a la vivienda, mientras que el artista fue agredido posteriormente.

El abogado llamó la atención sobre la violencia utilizada contra la mujer y sobre el tiempo que, según las informaciones manejadas por la familia, los agresores permanecieron en la residencia.

"Desde un principio dijimos que no era un tema común por el modus operandi", sostuvo.

Según explicó, en hechos de atraco en los que se produce una muerte suele utilizarse un arma de fuego, mientras que en este caso Castillo fue golpeada con un objeto contundente y atacada con un arma blanca.

Simó también cuestionó que los agresores permanecieran durante varias horas dentro de la vivienda después de que la mujer había sido atacada.

El abogado reveló además que Julián le contó que, mientras era golpeado, uno de los agresores le decía repetidamente al otro "mátalo, mátalo".

Según indicó, ese elemento ya es conocido por las autoridades encargadas de la investigación.

El jurista dijo que pudo conversar con el artista y que lo encontró afectado emocionalmente por la muerte de su esposa, aunque con una evolución física favorable de las lesiones sufridas.

Imágenes de la escena

El abogado afirmó que han circulado imágenes del cadáver, de un cuchillo ensangrentado, de paredes de la vivienda y de otros objetos vinculados a la investigación.

Aseguró que el acceso al lugar estuvo restringido a fiscales, policías y algunos familiares autorizados, por lo que pidió determinar quién obtuvo y facilitó ese material.

"¿Quién le facilitó a ese comunicador esas imágenes en esa condición? ¿Quién le facilitó las fotos del cuchillo ensangrentado, de las paredes, del letrero que dice ´1600´?", cuestionó.

Simó pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) intervenir para establecer el origen de las filtraciones y preservar adecuadamente las evidencias.

Advirtió que la manipulación o divulgación irregular de elementos asociados a una escena del crimen puede generar cuestionamientos posteriores durante el proceso judicial.

"Le pido a Yeni Berenice que tome el control y averigüe quién está haciendo eso, porque esto termina dañando los procesos en los tribunales", afirmó.

El abogado sostuvo que la familia está dispuesta a colaborar con las autoridades y reiteró que espera que la investigación continúe hasta establecer quiénes participaron directamente en el ataque y si hubo otras personas detrás de su ejecución.