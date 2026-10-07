Uno de los primeros extraditados por presidente De la Espriella llega a RD acusado de violación

Uno de los primeros ciudadanos cuya extradición fue autorizada por el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, tras asumir el poder llegó este lunes a República Dominicana para enfrentar un proceso por la presunta violación sexual de una menor de edad ocurrida en la provincia Samaná.

Se trata de Jorge Luis Mojica Ortiz, ciudadano de nacionalidad dominicana y colombiana, quien fue entregado a las autoridades dominicanas luego de permanecer detenido en Colombia por una Notificación Roja de Interpol.

Mojica Ortiz figuró entre las primeras cinco extradiciones autorizadas por De la Espriella, quien asumió la Presidencia colombiana el 7 de agosto de 2026. Las decisiones quedaron contenidas en las resoluciones ejecutivas 308 a 312 de ese año, tramitadas a través del Ministerio de Justicia colombiano.

Dentro de ese primer grupo, Mojica Ortiz fue el único requerido por República Dominicana. Dos de los extraditables fueron solicitados por Estados Unidos por expedientes vinculados al narcotráfico; otro por Perú por tráfico agravado de drogas y un quinto por Panamá por tentativa de homicidio agravado.

La autorización de estas cinco extradiciones se produjo durante la primera semana de la nueva administración colombiana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/07/whatsapp-image-2026-10-07-at-114211-am-b1101086.jpeg Jorge Luis Mojica Ortiz (IMAGEN CEDIDA POR LA POLICIA NACIONAL)

Llegó por el AILA

La Policía Nacional informó que Mojica Ortiz arribó en un vuelo procedente de Bogotá y fue recibido en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), José Francisco Peña Gómez, por agentes de Interpol Santo Domingo.

El imputado era requerido mediante una Notificación Roja de búsqueda y captura internacional sustentada en la orden judicial número 604-2024-SAUT-00789, emitida el 3 de agosto de 2024 por el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Samaná.

La investigación está relacionada con un hecho ocurrido el 23 de diciembre de 2021 en Samaná, en perjuicio de una menor de edad.

Informaciones difundidas en Colombia al momento de su captura indicaron que Mojica Ortiz era buscado por las autoridades dominicanas y que habría amenazado a la víctima después de la agresión para evitar que relatara lo sucedido a sus familiares.

Mojica Ortiz había sido detenido en Colombia en enero de 2026, varios meses antes de que De la Espriella asumiera la Presidencia. Posteriormente, el nuevo Gobierno colombiano autorizó su entrega a República Dominicana como parte de ese primer paquete de extradiciones.

Tras su llegada al país, el imputado fue puesto bajo custodia de la División de Investigación (Dicrim) de la Policía Nacional en Samaná, donde continuará el procedimiento judicial correspondiente al mandato de arresto pendiente.