A la psiquiatra Ylsa Emperatriz Quero Cabrera se le impuso este domingo una garantía económica de 50 mil pesos en efectivo, presentación periódica e impedimento de salir del país, como medidas de coerción por su presunta vinculación en el secuestro e ingreso a un centro de salud mental de un ingeniero y empresario en Santo Domingo Este.

Las medidas de coerción fueron impuestas por la Oficina de Atención Permanente del mencionado municipio a Quero Cabrera por ser supuestamente cómplice de la esposa de la víctima, Juan Francisco López Chapor. Médicos y amigos de la profesional de la salud acudieron a la sede judicial en su apoyo.

Según el Ministerio Público, Nancy Estervina de Jesús, esposa y en proceso de divorcio cuando ocurrió el secuestro e ingreso a un centro de salud mental de López Chapor habría actuado por el control de la empresa constructora.

El abogado Héctor Quiñones, representante de la víctima, dijo que el "estado de embarazo" de seis semanas de la psiquiatra impidió que se le dictara la prisión preventiva y arresto domiciliario por entender el juez podría incidir en las atenciones a su bebé.

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Habría sugerido el ingreso a la institución mental

El órgano acusador imputa a Ylsa Emperatriz Quero Cabrera de haber ordenado a la imputada Nancy Estervina de Jesús ingresar a López Chapor de manera irregular en un centro psiquiátrico .

Por esa razón se solicitó prisión preventiva contra la doctora, que está detenida desde el pasado 14 de este mes de octubre.

Fue secuestrado de manera violenta

Según los fiscales, el ingeniero y empresario fue secuestrado en la empresa constructora que posee junto a su esposa, Nancy Estervina de Jesús, y que funciona en el sector Alma Rosa II, de Santo Domingo Este.

En el rapto participaron otras tres personas a los que se habría contratado para cometer el hecho.

Las otras tres personas, una de ellas vestida con indumentaria de enfermería, sin mediar palabras y de forma violenta, sometieron a la víctima. Luego procedieron a esposarlo y a aplicarle una inyección de contenido desconocido. Posteriormente, lo retiraron a la fuerza del lugar.

La víctima fue llevada a un centro psiquiátrico, donde, posteriormente, fue localizado dos días después.