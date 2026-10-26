El Cuarto Tribunal Colegiado de Santiago varió a prisión preventiva la medida de coerción impuesta a Jhovanny de Jesús Mets Cruz, conocido como "Macho", imputado por intento de homicidio contra un agente de la Policía Nacional, por un hecho ocurrido en mayo de 2023.

La decisión se produjo luego de que el tribunal declarara en rebeldía a Mets Cruz por no comparecer al juicio de fondo pautado para el pasado 20 de mayo, relacionado con las heridas de bala sufridas por el sargento policial Christopher Almánzar García, adscrito a la unidad SWAT.

El abogado del imputado, Russell Aracena, explicó que el tribunal consideró que no existían condiciones para imponer una medida distinta a la prisión preventiva, debido a que su defendido había salido del país mientras enfrentaba el proceso judicial.

El representante legal adelantó que solicitará la revisión de la medida en el momento procesal correspondiente.

Indicó que el tribunal fijó para el 17 de enero la revisión de la prisión preventiva, fecha en la que también se conocerá el juicio de fondo.

Acusaciones contra Mets Cruz

Mets Cruz enfrenta acusaciones de intento de homicidio y asociación de malhechores por un hecho ocurrido el 7 de mayo de 2023 en el sector El Ejido, en Santiago.

El ataque a tiros provocó al sargento Almánzar García fracturas en el fémur y la rodilla izquierda. En el mismo hecho resultó herido en la pierna izquierda su sobrino, Jeison Willian Almánzar Núñez, quien habría intentado auxiliarlo.

Antes de la variación, el imputado tenía como medidas de coerción la presentación periódica, el impedimento de salida del país y una orden de alejamiento de las víctimas.

Otro proceso judicial

Para este martes está previsto el conocimiento de la medida de coerción contra Mets Cruz por su presunta vinculación con la muerte de Daivy Carlos Abreu Quezada, conductor de un camión recolector de basura, ocurrida en abril de este año.

Este proceso es independiente del que enfrenta por las heridas ocasionadas al agente policial.