Imponen un año de prisión preventiva a mujer por secuestro de alemán en Puerto Plata

Imagen de la víctima tras lanzarse del vehículo en el que era trasladada. ( ARCHIVO )

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Puerto Plata impuso un año de prisión preventiva a una mujer vinculada al secuestro de un ciudadano alemán.

La imputada, Alejandra Rojas Saldaña, conocida como «Yolaska», deberá cumplir la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres, en Santiago.

El Ministerio Público atribuye provisionalmente a la procesada los delitos de robo agravado, secuestro, asociación de malhechores, tortura y barbarie, así como presuntas violaciones a la Ley 631-16, sobre el control y la regulación de armas, municiones y materiales relacionados.

Detalles del secuestro

Según las investigaciones, Rojas Saldaña y otro hombre, que permanece prófugo, habrían penetrado el pasado 22 de octubre en la vivienda de Uwe Kindervater, a quien presuntamente ataron de manos y pies y amenazaron de muerte con un arma de fuego.

Los presuntos agresores también habrían sustraído dinero en efectivo, tarjetas bancarias y un teléfono celular de la víctima.

Posteriormente, habrían intentado realizar transferencias electrónicas y trasladado al extranjero contra su voluntad en el vehículo de la víctima.

El ciudadano alemán logró escapar cuando sus captores se detuvieron en una estación de combustible del municipio de Villa Montellano, según establece el expediente.

Evaluación médico-legal

La evaluación médico-legal determinó que la víctima sufrió lesiones en distintas partes del cuerpo.