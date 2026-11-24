Sandel Cohen, el hombre de 40 años que falleció el pasado sábado en la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, en Alma Rosa, Santo Domingo Este (SDE), suplicó a su familia que gestionara su traslado a otro centro porque lo iban a matar, según denunció su hermana.

"Si no me sacas hoy de aquí, no me volverás a ver (...) anoche no me mataron porque ustedes llegaron", relató Mabel Cohen.

De acuerdo con los familiares, realizaron múltiples gestiones para que lo trasladaran a otro centro debido a las condiciones "inhumanas" en las que permanecía.

Aseguraron que lo visitaron dos horas antes de su muerte y que tuvieron que darle comida en la boca porque estaba atado de los pies y esposado de las manos.

Los parientes sostienen que el cadáver presentaba signos de haber sido golpeado y denuncian falta de información desde el momento del arresto, lo que los obligó a recorrer varios destacamentos para dar con su paradero.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/24/sandel-cohen-32042a16.jpg Los parientes de Sandel Cohen afirman que lo visitaron dos horas antes de que falleciera y que, pese a las condiciones de hacinamiento del centro y que tenía los pies y las manos esposadas, no era para que muriera poco tiempo después. (IMAGEN CEDIDA POR PARIENTES DE SANDEL COHEN)

Ante la falta de información oficial a la familia por parte de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género y de la Policía Nacional, Wilson Hernández González, quien se identificó como compañero de trabajo de Sandel, difundió un mensaje en redes sociales para exigir que se esclarezcan las circunstancias en las que falleció.

Aseguró que Sandel no era delincuente, tampoco era violento y no padecía ninguna enfermedad. "Presenta golpes y muchas cosas que no son normales", denunció Hernández González.

Sin registros de su detención

La familia se enteró del apresamiento de Sandel por un amigo de la mujer que interpuso la querella un día después, momento en el que iniciaron su búsqueda.

Sin embargo, el primer destacamento que visitaron fue el de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, en donde, según los parientes, no había un registro y los policías se preguntaban uno con otro si estaba un hombre preso con el nombre de Sandel Cohen, y finalmente le dijeron que no estaba ahí.

Visitaron el cuartel del Almirante, de Hainamosa y San Luis, este último porque en el edificio de Ciudad Judicial aparecía que a ese centro fue que se llevó.

Relataron que apareció un policía "bueno" en Hainamosa que les informó que era en Alma Rosa, en la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género que estaba.

Cohen ya tenía impuesta una coerción de tres meses de prisión preventiva por la denuncia que interpuso su pareja, pero no había sido trasladado desde la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia hasta la cárcel Las Parras donde el juez le impuso la medida.

Frecuentes denuncias Últimamente son frecuentes las denuncias de irregularidades y arbitrariedades contra personas detenidas en destacamentos, recintos donde un fiscal debe acudir diariamente para verificar la situación de los arrestados. Las quejas más recientes se concentran, sobre todo, en detenciones por violencia de género y en la unidad donde falleció Cohen. En julio, el Defensor del Pueblo confirmó parte de estas denuncias durante una inspección realizada en ese cuartel. La visita del Defensor del Pueblo ocurrió tras una acción de amparo interpuesta por la Oficina Nacional de Defensa Pública debido a las graves condiciones infrahumanas del recinto, donde permanecían 85 detenidos en un espacio destinado a estancias temporales, algunos con hasta un mes de arresto.