Melissa Medina falleció la madrugada del 17 de este mes de noviembre mientras compartía con el empresario de bancas de apuestas Eliezer Salvador Matos y una joven venezolana. ( CUENTA DE INSTAGRAM DE @MELISSAMEDINA )

A 12 días de la muerte de Melissa Medina, de 22 años, las autoridades solo han confirmado que llegó sin vida a la clínica la madrugada del 17 de este mes de noviembre y los nombres de las dos personas que la acompañaban, quienes han ofrecido versiones contradictorias sobre lo ocurrido en el apartamento de Piantini, en el Distrito Nacional, donde compartían.

Desde que la Policía informó del deceso de Medina cuando se encontraba con una joven venezolana de su misma edad y Eliezer Salvador Matos, de 60 años, no han cesado las especulaciones ni la difusión de detalles de su vida íntima y sexual, en violación de la Ley 192-19, que protege la imagen, el honor y la intimidad de las personas fallecidas.

En una extensa entrevista en una plataforma digital, Eliezer Salvador Matos relató también la vida sexual que mantenía con Medina desde hacía cuatro años y afirmó que buscaba "ser su mentor" e "impulsarla".

El penalista Carlos Salcedo, entrevistado al respecto de la violación a la Ley 192-19, sostiene que, si la familia de Medina no demanda la protección al buen nombre de la joven, el Ministerio Público le corresponde hacerlo, de oficio.

Recordó que por violar el derecho al honor y al buen nombre de la víctima se puede ir a prisión hasta por dos años.

"Entiendo que el Ministerio Público debe valorar el ejercicio de esa atribución. El Ministerio de la Mujer podría acompañar institucionalmente cualquier iniciativa de protección, pero la legitimación sustitutiva de los familiares está expresamente atribuida al Ministerio Público", indicó y citó el párrafo II del artículo 8 de Ley 192-19.

Versiones contradictorias

Mientras se espera por los resultados finales de la autopsia, cuyos preliminares apuntan a que la madrugada del 17 de este mes de noviembre la joven habría fallecido por problemas cardíacos, la venezolana María Michelena aseguró en una plataforma digital que llevó a Melissa a la clínica y que "él (Eliezer) no fue" quien la llevó a ella y al cuerpo de la fallecida.

"Yo fui a la clínica, en ningún momento la dejé sola, él no fue quien me llevó", sostuvo.

"En la clínica (Corazones Unidas) me estaban atacando porque ella ya había llegado fallecida", dijo también. Este dato lo confirma el Ministerio Público y médicos de ese centro.

Al mencionar que la estaban atacando, se refería a que llamó a Eliezer para que contactara rápido a familiares de Medina y el hombre le dijo que no tenía números de sus parientes.

Versiones sobre los últimos minutos de vida

Mientras, Eliezer Salvador Matos asegura que dejó a Melissa durmiendo y "respirando normal" cuando ella se sintió mal, la venezolana sostuvo que se estando los tres, además del mareo que le dio, vomitó un jugo que se le dio, y el hombre debió darle respiración boca a boca para que reaccionara.

Ambos coinciden en que la llevaron al baño y le echaron agua, pero la joven extranjera agrega que la retornaron a la cama y que él trataba de reanimarla "dándole respiración, boca a boca, ella (Melisssa) estaba" tosiendo "un poco y como quejándose, como una persona mareada, como inconsciente".

Entonces, Eliezer se retiró del apartamento" y le dijo que "cualquier cosa que lo llamara" y que él iba a regresar a las 6:00 de la mañana después que su esposa se fuera para el gimnasio.

En la larga entrevista, el dueño de las bancas de apuestas deportivas Presidente Sport dijo que retornó al apartamento donde estaban las dos jóvenes, tras llamar "siete veces" a Michelena para saber cómo seguía Melissa.

Sin embargo, Michelena dijo que cuando se percató de que Melissa no tenía signos vitales, llamó a Eliezer, quien llegó como a los ocho minutos.

Eliezer dijo que no llamó al 911 porque entendieron que ellos llegarían más rápido a la clínica. Sostuvo, además, que se quedó fuera del centro médico porque es conocido y es casado. Atribuyó las contradicciones con las declaraciones de Michelena a que esta es inmigrante y fue presionada por las autoridades.

Sobre lo omisión de llamar al 9.1.1 El penalista Carlos Salcedo explica que no se trata simplemente de determinar si debió llamarse al 9.1.1 en las situaciones que las dos personas que acompañaban a Melissa describen. "Pues la omisión de esa llamada no constituye, por sí sola, un delito autónomo. Lo jurídicamente relevante es establecer si existía un deber de actuar, si se estaba en condiciones de hacerlo y si la omisión contribuyó al resultado fatal". Al respecto, sostiene que el nuevo Código Penal, Ley 74-25, vigente desde agosto de 2026, contempla en su artículo 12 la comisión por omisión, así como el abandono de una persona adulta que no puede valerse por sí misma, en sus artículos 155 y 156 y que conlleva una pena de hasta diez años cuando la persona fallece. Salcedo citó también el artículo 112 sobre los atentados culposos (con torpeza o negligencia) contra la vida. En cuanto a que a los 12 días todavía no se haya emitido el informe final de la autopsia por Inacif, Salcedo asevera que todavía no se puede hablar de una demora irregular. "Hay que distinguir la autopsia y sus conclusiones preliminares de los estudios complementarios, particularmente los toxicológicos, que pueden requerir varias semanas o incluso más tiempo", dijo.