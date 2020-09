Abogada Ingrid Hidalgo: ¿Y así es que Martínez Hoepelman piensa defender el pueblo?

Ingrid Hidalgo, colega de José Martínez Hoepelman , cuestionó que este se haya prestado a firmar junto a otros tres juristas un contrato de asesoría legal “gratuita” con la Procuraduría General de la República durante la gestión del Jean Alain Rodríguez, el cual contempla que de anularse habrá que indemnizarlos con 5 millones de pesos a cada uno.

La también contendiente de Martínez Hoepelman en el juicio del caso de la adolescente Emely Peguero se preguntó si es así que él defenderá al pueblo, de ser escogido para esa posición a la que aspira.

“Que el Estado dominicano tenga que darle cinco millones de pesos si la magistrada procuradora no decide seguir con los servicios ¿qué es eso? Porque está bien, usted tiene derecho a trabajar gratuitamente, yo le trabajo gratuitamente al que yo quiera. Ahora, si a mí no me quieren seguir contratando ¿tienen que darme cinco millones de pesos?, ¿y así es que él piensa defender el pueblo?", sostuvo la abogada.