$!Abogado del PLD: exfuncionarios aún no saben por qué están presos

El secretario de Asuntos Jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el abogado José Dantés, dijo este lunes, luego de tener contacto telefónico con los exfuncionarios detenidos por presunta corrupción en la pasada gestión de gobierno, que estos no saben aún por qué están presos.

"Muchos de ellos, o la gran mayoría no saben por qué están aquí (en el Palacio de Justicia), esa es la principal queja que nos han dado", declaró Dantés.

Dijo que en las conversaciones que ha podido tener con sus compañeros de partido éstos le han manifestado "Yo no sé por qué estoy aquí, porque no me dijeron precisamente cuáles son los cargos que se me imputan".

El secretario de Asuntos Jurídicos peledeísta espera que la Fiscalía deposite la solicitud de la medida de coerción para conocer el relato formal que hace de cada quien.

José Dantés agregó, además, que no será hoy cuando se le conozca coerción a los imputados.

"Hoy no habrá ningún conocimiento. El Ministerio Público depositará ante el tribunal y luego de eso, el tribunal fijará la medida de coerción", enfatizó.

En el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva se encuentran detenidos diez personas vinculadas a la "Operación Antipulpo", una investigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

Los detenidos hasta ahora son Fernando Aquilino Rosa Rosa, expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper); el exministro de Salud Pública, Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, y el exdirector general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe) Francisco Pagán.

También Carmen Magalys Medina Sánchez, exvicepresidenta del Fonper, y su hermano Juan Alexis Medina Sánchez; Aquiles Alejandro Cristófer Sánchez, Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona, Rafael Antonio Germosén Andújar y Domingo Antonio Santiago Muñoz.