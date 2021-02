Abogado y familia de Yaneisy apelarán condena "desproporcionada" contra adolescente que la mató

Revivió el dolor

Yanery Altagracia Rodríguez, madre de la niña, dijo a Diario Libre que la pena mínima que se le impuso al asesino de su niña le revivió el dolor por su muerte.

La joven madre, que luego del asesinato, en enero de 2020, fue despojada de sus otras dos criaturas de 7 y 10 años de edad, por parte del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), en un proceso que busca apartarlas del ambiente hostil donde vivió la víctima, dijo que la condena no le devuelve a su hija, pero tampoco puede ser tan mínima que no sienta que se está pagando por el crimen.

La madre, que tiene permisos para ver a las hermanitas de Yaneisy cada 15 días, cree que cinco años pasan de prisa y que el asesino saldrá pronto y puede cometer el mismo o peores delitos.

‘’Yo tengo un dolor que no sé cómo explicarle. Fue una niña de 4 años que él mató y violó. Eso me dejó un dolor y un vacío que no se me quita. De aquí a tres años él puede salir, él da para hacer otra más. No puede ser que, porque sea menor, solo le den cinco años, no voy con eso. A mí me arrebataron todo y me dejaron sin nada’’ dice la madre.

Yanery asegura que siempre que conversa con sus hijas, ellas les piden que estén juntas, pero ella trata de explicarles que deben esperar la decisión de las autoridades.

‘’Yo hablo con ellas y cada vez trato de no llorar, como quiera lloro, ellas me dicen que quieren salir de ahí, lo único que les digo es que tienen que esperar, siempre me dicen la misma cosa y no aguanto más’’, dice.

El abogado de la familia dijo que ya fue presentada acusación en contra del adulto involucrado en el crimen de la niña y que esperan se designe el juez de la instrucción que conocerá la audiencia preliminar en los próximos días.

Franklin Fernández Cruz, alias Guile de 31 años, está acusado de matar, junto al adolescente, a la niña de 4 años. El legista aseguró que el expediente contra el imputado adulto es fuerte y esperan una condena máxima en su contra.

El sospechoso cuidaba la casa donde la niña fue llevada, abusada y asesinada.