$!Abogados de imputados en caso Odebrecht dicen es imposible que introduzcan nuevas pruebas al juicio

El abogado Ramón Núñez, defensor de Víctor Díaz Rúa, fue más allá y dijo que la incorporación de nuevas pruebas será imposible en el caso de los seis imputados por los US$92 millones de los sobornos de Odebrecht.

“Eso es de imposible realización jurídica, eso no quiere decir que si hay otras personas que no han sido objeto del proceso, ellos no puedan avanzar en algunas investigaciones. Pero ya el proceso que está en etapa de juicio a punto de iniciar, eso es un proceso que está definido”, dijo Ramón Núñez.

Calificó como “fuegos artificiales”, las declaraciones que en ese sentido hicieron los procuradores adjuntos Yeni Berenice y Wilson Camacho, tras considerar que el proceso actual “no tienen futuro”.

Mientras que Claudio Stephen, defensa de Roberto Rodríguez, apoya cualquier investigación que pueda arrojar la verdad, pero que cree que las autoridades de la Procuraduría deben revaluar las acusaciones que actualmente se están llevando a cabo.

“Lo que esperamos es que las autoridades de la Procuraduría, reexaminen la acusación que actualmente se está conociendo contra Roberto Rodríguez, y cuando comprueben que no es sustentable en prueba, no lo hagan pasar todo este tiempo en juicio, sino que retiren la acusación. Porque ellos pueden comprobar que esa acusación no está sustentada en pruebas suficientes”, reclamó.

Esta semana Yeni Berenice Reynoso, directora general de Persecución, y por Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) revelaron que se ha iniciado una segunda parte de la investigación para profundizar sobre el caso de corrupción.

Con las nuevas diligencias investigativas iniciadas y en el marco de las posibilidades procesales, se proponen “investigar lo que haya que investigar”, sin descartar ningún esfuerzo para conseguir información que contribuya a fortalecer o retroalimentar el proceso, que está en los tribunales. Dentro de las diligencias, no descartan viajar a Brasil para conseguir nuevas informaciones que puedan utilizar.