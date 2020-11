$!Bautista acusa a Medina y Jean Alain de implicarlo en caso Odebrecht por asuntos políticos

El imputado en los sobornos de Odebrecht Andrés Bautista García, declaró la tarde de este martes que está muy dolido “porque el expresidente Danilo Medina le robó” 44 días de su libertad, luego de que cayera preso en Najayo tras ser implicado en el caso de corrupción.

Dijo que el exmandatario no solo le robó esos 44 días de libertad, sino que también: “me ha robado tres años y medios de mi vida y ha pretendido robarme el honor, eso no lo podrán hacer, porque mi honor nadie me lo roba, porque mi honor son mis actos y estoy seguro de mis actos”.