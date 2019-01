$!Condenan a 30 años de prisión a Chamán Chacra

El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó este miércoles a 30 años de prisión a Víctor Alexander Portorreal (Chamán Chacra) por el asesinato de su pareja y los tres hijos de ésta.

Los jueces lo sentenciaron a esa pena por los cargos de homicidio, violación sexual e incesto en perjuicio de Reyna Isabel Encarnación y sus tres hijastros. Deberá cumplir la condena en la cárcel de San Pedro de Macorís.

Horas antes, el condenado admitió la comisión de los hechos imputados y pidió perdón a los parientes de las víctimas. “Yo acepto los hechos, y no todo lo que se dijo pasó de esa manera. Entiendo que no puedo devolver el tiempo para poder recuperar las vidas que yo quité. Pido a la sociedad y a todos los familiares, perdón por lo que ocurrió. Facilité mi arresto porque entendí que quitándome la vida no tenía forma de pagar lo que yo hice”, dijo hoy, en el segundo día de la audiencia del juicio de fondo que se le seguía por los crímenes.

Los asesinatos ocurrieron el 4 de febrero del 2018, en la casa donde vivían todos, ubicada en el sector Enriquillo, kilómetro 8 de la Carretera Sánchez, Distrito Nacional.

De acuerdo a la acusación, Portorreal Mendoza primero asesinó a su pareja Encarnación, luego a sus dos hijastras, y el día después a su hijastro de 9 años, luego de dormir con el niño en la casa con los cadáveres.