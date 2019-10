$!Corte del Distrito Nacional se declara incompetente para conocer recurso de Manuel Rivas

De su lado, el abogado Manaurys Montero, quien representa a la familia de Yuniol Ramírez, puntualizó que aunque el Ministerio Público haya excluido a Rivas del caso del asesinato de Yuniol Ramírez, existe una querella particular y establece que no se puede variar la prisión porque existe un “peligro de fuga latente”.

Apelación recurrente

Se recuerda que Rivas ha realizado varios intentos para que le cambien la medida de coerción.

En mayo del año pasado la Corte de la provincia Santo Domingo rechazó variar la coerción a Rivas, quien en ese momento presentó un certificado médico con el que pretendían probar que el acusado supuestamente padece cáncer de próstata.

El certificado no fue acogido porque fue emitido por un médico particular y no por el Inacif.

El caso de corrupción de la OMSA estalló a raíz del secuestro y posterior asesinato de Yuniol Ramírez, en octubre del año 2017. Ramírez fue secuestrado en la sede de la UASD y su cuerpo fue hallado atado con una cadena a varios bloques en un río de Manoguayabo, en Santo Domingo Oeste.

Supuestamente fue asesinado porque amenazó con denunciar las irregularidades en esa institución pública, aunque se alegó que antes de amenazar con denunciar Ramírez trató de extorsionar a Rivas pidiendo dinero para evitar el escándalo.