$!Crimen de niña de cuatro años en Santiago levanta voces críticas hacia Código del Menor

Reacciones

Ramón Espinal Pérez

Padre de la menor de 4 años Yaneisy Rodríguez

“Mi pequeña, ahora quién me va a bailar, quién me va a dar un abrazo... Me mataron a mi pequeña por un descuido de esa mujer”.

Yanerys Rodríguez

Madre de la víctima. Ha sido detenida nuevamente por las autoridades

“Yo solo espero que se haga justicia. Yo pensaba en si mi niña estaba bien o si había sido violada. Un policía, que fue bueno conmigo, me decía que no me preocupara, que mi hija iba a aparecer bien”

July Fernández

Hermana de los imputados que confesaron haber cometido el crimen de la menor

“Estoy recibiendo amenazas. Dicen que van a quemar mi casa. Quiero que me dejen vivir tranquila y salir a la calle, también tengo una hija y no me gustaría que le pase eso”

Leticia Rodríguez

La abuela materna de la víctima

“El nunca se encargó de la manutención de ninguna de las tres niñas ni se enteraba si comían o iban a la escuela. Si mi hija es responsable, él (el padre de Yaneisy) también lo es”.