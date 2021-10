$!¿Cuáles fueron los motivos de las juezas para descargar a cuatro imputados por los sobornos de Odebrecht?

El abogado Conrado Pittaluga

El expresidente del PRM Andrés Bautista

Manifestó que el tipo penal de soborno no es aplicable a Andrés Bautista, “en razón de que este no hizo ningún acuerdo ilícito con Ángel Rondón, y que como presidente del Senado nunca incurrió en alguna acción de influenciar a los demás legisladores u omisión de los procedimientos para beneficiar a la constructora brasileña Odebrecht”.

Afirmó que Andrés Bautista no influenció en el Senado para la aprobación del contrato para los estudios de la Hidroeléctrica Palomino, aprobado el 8 diciembre de 2005, de conformidad con el acta No. 00163.

El exfuncionario Juan Roberto Rodríguez

El exsenador Tommy Galán

Las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional afirmaron que quedó establecido que el Ministerio Público no demostró con pruebas ninguna de las imputaciones contra el exlegislador Tommy Alberto Galán.

Sobre la acusación de que Galán influyó en los miembros de la Comisión de Hacienda del Senado para que rindieran un informe favorable sobre los contratos para que ese hemiciclo aprobara obras a favor de Odebrecht, el tribunal explicó que no existe forma de que esto fuera posible, debido a que el informe que rendía la comisión era para que los senadores tuvieran conocimiento de los contratos y la obra que se iba a construir y que ninguna de las actas de las reuniones tiene indicios de que Galán dijera alguna palabra para influir en los legisladores.

En cuanto a la acusación de que recibió dinero para su campaña electoral, el tribunal señaló que no había ningún elemento que probara la imputación.

“No se ha demostrado que el imputado Tommy Alberto Galán haya incurrido en prevaricación al no constatarse la comisión de algún crimen durante el ejercicio de sus funciones. Rechazado el sobornos y el enriquecimiento ilícito, así como (por) no haber incurrido en falsedad de las declaraciones juradas. Tampoco se demostró que haya incurrido en el delito de mezclarse en asuntos incompatibles a su función. No se ha demostrado en este proceso que Tommy Galán haya incurrido en los tipos penales de sobornos y comercio en la inversión, falsedad de declaraciones juradas, tampoco lavado de activos”. Absolución por no haberse presentado prueba suficientes por parte del Ministerio Público”, sentenció el tribunal.