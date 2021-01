$!Dantas Bezerra valida los documentos contra imputados del juicio Odebrecht

Dantas Bezerra declaró que Odebrecht tenía un Departamento de Operaciones Estructuradas y que por medio de este se canalizaban los pagos no contabilizados o sobornos. También dijo que a través de ese departamento se hicieron pagos a Ángel Rondón por US$92 millones.

Testigo devastador

¿Mentira?

El abogado Miguel Valerio, representante de Víctor Díaz Rúa, adelantó que todo lo que ha dicho Dantas Bezerra en el estrado es mentira y que no ha autenticado nada, debido a que lo único que reconoció en los documentos que le mostraron fue su firma.

“Cuando empiece el contra interrogatorio, él (Dantas Bezerra) va a tener que aclarar muchas cosas, porque él sabe lo que le dijeron otros, no lo que él vio o lo que oyó. Como lo que dijeron otros fue eso, vamos a ver lo que dicen las delaciones premiadas, que dicen que Víctor Díaz Rúa no tomó dinero y que no le consta. Repito, es el testigo de ellos que se ha desacreditado, se va yendo solo”, expresó el abogado a la salida del tribunal.