$!Delaciones de Odebrecht vuelven a caldear la audiencia preliminar

El momento de presentar las pruebas documentales que sustentan la acusación del Ministerio Público en el caso Odebrecht volvió a caldear los aires de la audiencia preliminar.

Cuando el órgano investigador se disponía a presentar las delaciones de los ejecutivos de Odebrecht respecto a los 92 millones de pesos pagados en soborno a cambio de obras públicas, los abogados de Conrado Pittaluga pidieron al juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, traer a los tres intérpretes judiciales que dijo le auxiliarán con la traducción de documentos en idioma portugués, en tanto que Víctor Díaz Rúa pidió identificar a los referidos traductores.

Luego de rechazar el incidente al que se adhirieron los abogados de Andrés Bautista, Tommy Galán, Juan Roberto Rodríguez, Jesús Vásquez y Ángel Rondón, así como el recurso de oposición a su decisión de no traer a los intérpretes porque hasta el momento el Ministerio Público no ha presentado documentos en otro idioma, el magistrado Ortega identificó e hizo ingresar al salón de audiencias a los traductores Yanet Tineo Céspedes, Stephan Curry Quezada y Gregorio Fernández García.

Las defensas técnicas dijeron que sin la presencia de los intérpretes sería imposible determinar la fiabilidad de la traducción del Ministerio Público.

Otro momento de tensión fue cuando la defensa de Díaz Rúa objetó la presentación de las delaciones premiadas por considerar que no pueden ser incorporadas como prueba porque son documentos con declaraciones cuyos responsables no fueron ofertados como testigos ni se tomó la declaración mediante un anticipo de prueba para el caso.

“Esas declaraciones no tienen cabida en nuestro ordenamiento jurídico. Usted me dirá ¿este es el momento? Sí, este y no otro magistrado porque este es un tema relativo a la prueba”, expresó la defensa de Díaz Rúa.

El Ministerio Público pidió rechazar la objeción por improcedente porque, según el fiscal Wilson Camacho, el abogado de Díaz no indica qué error tiene la presentación de ese elemento de prueba, en ese momento procesal. El magistrado rechazó la objeción y dispuso, además, el respeto al derecho que tiene el Ministerio Público de presentar su acusación y pidió a los abogados hacer sus anotaciones para que cuando les llegue su turno, de acuerdo con el calendario establecido en la última audiencia celebrada en diciembre del año pasado, puedan rebatir las pruebas.

Esa disposición motivó que las defensas de Víctor Díaz y Conrado Pittaluga interpusieran recursos de oposición.