$!Expelotero Octavio Dotel quedará en libertad tan pronto pague fianza

El expelotero de Grandes Ligas Octavio Dotel quedará en libertad, pero primero deberá pagar una garantía económica de un millón de pesos y no podrá salir del país, además de presentarse periódicamente ante las autoridades, mientras el Ministerio Público termina su investigación sobre la supuesta red de lavado de activos del capo César Emilio Peralta (César el Abusador).

Así lo decidió este jueves el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, tras conocer la medida de coerción contra Dotel, Obispo Feliz, Roberto Cáceres, y José Bernabé Quiterio (El Niño), quienes fueron imputados de lavado de activos procedente de tráfico de droga.

De este grupo, el juez sólo decidió mandar a la prisión a José Bernabé Quiterio (El Niño), quien estará recluido en La Penitenciaría de La Victoria. Quiterio es señalado como el principal propietario de varios centros de entretenimientos nocturnos y de expedido de bebidas alcohólicas, que alegadamente fueron creados a partir de ganancias ilícitas obtenidas por la organización criminal liderada por el imputado César el Abusador.

A Obispo Feliz y Roberto Cáceres (Mameloco), el magistrado Vargas le impuso una garantía económica de 500 mil pesos e impedimento de salida. Durante la audiencia Mameluco se defendió al decir: “No vendo ni una Coca Cola sin comprobante fiscal” y que todos sus negocios cuentan con declaración y registros.

Al hacer su dictamen y declarar el caso complejo, el juez consideró que el Ministerio Público no presentó pruebas suficientes para demostrar la presunta vinculación del expelotero Octavio Dotel con César el Abusador. Sin embargo, le impuso medidas de coerción porque supuestamente en los allanamientos encontraron armas de fuego que éste portaba de manera ilegal.

“Las armas ilegales a mí no me gustan. El único punto que me convence a mí para poner una medida de coerción es esa arma ilegal. Si a usted no le encuentran arma ilegal, usted puede estar seguro que por eso no le pongo medida de coerción. Yo lo hubiera puesto en libertad pura y simple a usted. Pero lógicamente que hay una infracción”, justificó el magistrado.

A fuera del tribunal, la decisión del magistrado desató la euforia de los seguidores y relacionados del exbeisbolista, quienes con aplausos y a una sola voz repetían el nombre de “Octavio”.