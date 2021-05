$!Girón Jiménez responsabiliza a implicados en Operación Coral de lo que le suceda

El mayor Raúl Girón Jiménez responsabilizó este jueves a Adán Cáceres Silvestre, involucrado en el entramado del operativo denominado como Coral por el Ministerio Público, por lo que le pueda pasar a él y sus familiares.

Girón Jiménez hizo la alerta ante sus revelaciones sobre cómo operaba la trama que comenzó en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y caló hasta el Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep) y otras instituciones de la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa.

“Yo sé en lo que yo estaba metido y sé pa’ que dan esa gente. No es que me lo cuenten por ahí, no, yo sé, yo estaba en el medio”, manifestó hoy Girón Jiménez, durante la audiencia de conocimiento de medida de coerción a los implicados en la trama, el cual fue recesado para este viernes a las 2:00 de la tarde.

También responsabilizó a Rafael Núñez de Aza, señalado como unas de las principales cabezas del entramado; al director de Recursos Humanos del Cestur, al actual director interino de esa institución y al exsubdirector de la Policía Nacional, a quién, reveló, le entregó dinero por órdenes de Núñez de Aza.